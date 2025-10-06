為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    福德正神聖誕祝壽 關廂境廟9年救濟邊緣戶7200人

    2025/10/06 12:06 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市關廂境廟慶祝福德正神聖誕，連續9年在春、秋季救濟清寒邊緣戶。（記者王善嬿攝）

    嘉義市關廂境廟慶祝福德正神聖誕，連續9年在春、秋季救濟清寒邊緣戶。（記者王善嬿攝）

    慶祝農曆8月15日福德正神聖誕，嘉義市古時四城門的北安宮、東安宮、保南境福德正神廟，以及中央第二商場的關廂境廟等土地公廟，參拜香客絡繹不絕。其中關廂境廟每年春、秋兩季舉行「清寒救濟，邊緣人扶助」愛心活動，今年第9年舉行，救濟邊緣戶累計7200人。

    關廂境廟主委陳淑娥說，秉持福德正神愛民如子精神，舉辦救濟邊緣戶愛心活動已約9年，每年在農曆2月2日、農曆8月15日舉行福德正神聖誕千秋祭典，同步發放由香客、各界善心人士捐贈物資，救濟關懷嘉義市各里提報的急需救助家戶，春季約300戶、秋季約500戶，累計9年救濟邊緣戶逾7200人。

    今上午10點發放物資，排隊人龍不到10點，已從關廂境廟排隊至中正路，今天救濟人數共507人，發放的物資包含有電扇、麵、衛生紙等民生物品，現場還有愛心過季衣物免費發放、整復義診團隊在場服務。

    今年爐主張宇恒為統一企業製造廠商，他表示，雖住在嘉義縣中埔鄉，感受到福德正神的保佑，讓他事業順利、家人長輩健康平安，常到關廂境廟拜拜，尤其廟方長年救濟清寒邊緣戶讓他很認同，遇有民眾急難救助，主委還會發動樂捐救助，行有餘力回饋社會，是應該做的。

    關廂境廟今上午舉行福德正神祝壽大典，10點進行愛心救濟活動，晚上依循古禮提燈遶境，讓福德正神保佑大家平安賺大錢。

    中秋節也是福德正神聖誕，許多志工一早協助發放物資。（記者王善嬿攝）

    中秋節也是福德正神聖誕，許多志工一早協助發放物資。（記者王善嬿攝）

    嘉義市關廂境廟今發放物資救濟邊緣戶。（記者王善嬿攝）

    嘉義市關廂境廟今發放物資救濟邊緣戶。（記者王善嬿攝）

    許多民眾今到場領取物資，志工協助搬運到民眾手中。（記者王善嬿攝）

    許多民眾今到場領取物資，志工協助搬運到民眾手中。（記者王善嬿攝）

    關廂境廟主委陳淑娥（左）、爐主張宇恒（右）今發放物資關懷邊緣戶。（記者王善嬿攝）

    關廂境廟主委陳淑娥（左）、爐主張宇恒（右）今發放物資關懷邊緣戶。（記者王善嬿攝）

