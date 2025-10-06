為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋烤肉最怕遇到「4類人」 一票苦主共鳴：可以看出誰才是朋友！

    2025/10/06 13:10 即時新聞／綜合報導
    今（6）日是一年一度的中秋佳節，台灣獨有的「賞月配烤肉」歡慶習俗，是不少人期待已久的美味盛宴兼團圓聚會。示意圖。（資料照）

    今（6）日是一年一度的中秋佳節，台灣獨有的「賞月配烤肉」歡慶習俗，是不少人期待已久的美味盛宴兼團圓聚會。示意圖。（資料照）

    今（6）日是一年一度的中秋佳節，台灣獨有的「賞月配烤肉」歡慶習俗，是不少人期待已久的美味盛宴兼團圓聚會。然而，近來多個社群平台出現大批網友發文哀嘆，每逢中秋烤肉季，總要面對各種「只顧著吃不幫忙」的人，並推測是否因為這類人太多，導致烤肉文化開始沒落，相關話題掀起熱議，引爆許多過來人共鳴。

    一名網友4日在Dcard以「烤肉永遠同一批人在收拾」為標題發文，透露自己在其他社群看到有關中秋烤肉的貼文，內文描述「永遠是同一批人」進行顧火、烤肉、收拾等工作，令他感到很有共鳴。原PO表示，每次烤肉聚會，有些人辛苦地幫大家烤肉，但一旁卻有人卻拿著碗筷等著吃，還不斷地追問「熟了沒？」，若他遇到會當場氣得翻臉。

    原PO指出，還有人會誇口說「要出錢出力」，但最後都沒下文；更慘的是，有人幫大家烤肉，反而讓自己不僅全程都沒吃到，還得一起繳烤肉費。他直言，總是有固定幾個人在幫大家做事、其他人在一旁當大爺等情況太過常見，認為這是大家逐漸不願意揪團烤肉，轉去比較實際燒烤店聚會的主因，同時他也好奇詢問大家是否遇過類似情況？

    貼文一出，掀起大批過來人共鳴，並分享各自經驗，「工具人忙到連月亮都沒空看」、「我就是其中那個人，真的很累」、「會在烤肉場合觀察誰可以深交」、「要懂的區分好朋友爛朋友，爛的這種烤肉就別找了」、「最靠X的是還有人會回你：沒叫我們過去幫忙料啊？」、「現在烤肉都去燒烤店，付一樣的錢，我還可以吃到飽，不用自己收拾」、「這種餐飲（或叫儀式）就是適合哪種超nice家庭+死黨好友們的同樂會」。

    另有網友針對烤肉場合，歸納出常遇到「埋頭苦吃」、「猛滑手機」、「只顧喝酒聊天」以及「幾乎不認識大家全程很尷尬」這4種「固定班底」，令獲得一票苦主共鳴，直言非常害怕烤肉時遇到這些人，因為他們大多主動不會加入分工合作的行列，並補充其他惹人厭的類型，「收拾時裝忙」、「烤肉只帶吐司」、「在那裡嫌東嫌西」、「不會升火，還硬要控場」、「帶小孩來卻只顧餵食自己小孩的家長」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播