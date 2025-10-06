中秋烤肉最怕遇到「4類人」 一票苦主共鳴：可以看出誰才是朋友！

今（6）日是一年一度的中秋佳節，台灣獨有的「賞月配烤肉」歡慶習俗，是不少人期待已久的美味盛宴兼團圓聚會。示意圖。（資料照）

今（6）日是一年一度的中秋佳節，台灣獨有的「賞月配烤肉」歡慶習俗，是不少人期待已久的美味盛宴兼團圓聚會。然而，近來多個社群平台出現大批網友發文哀嘆，每逢中秋烤肉季，總要面對各種「只顧著吃不幫忙」的人，並推測是否因為這類人太多，導致烤肉文化開始沒落，相關話題掀起熱議，引爆許多過來人共鳴。

一名網友4日在Dcard以「烤肉永遠同一批人在收拾」為標題發文，透露自己在其他社群看到有關中秋烤肉的貼文，內文描述「永遠是同一批人」進行顧火、烤肉、收拾等工作，令他感到很有共鳴。原PO表示，每次烤肉聚會，有些人辛苦地幫大家烤肉，但一旁卻有人卻拿著碗筷等著吃，還不斷地追問「熟了沒？」，若他遇到會當場氣得翻臉。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，還有人會誇口說「要出錢出力」，但最後都沒下文；更慘的是，有人幫大家烤肉，反而讓自己不僅全程都沒吃到，還得一起繳烤肉費。他直言，總是有固定幾個人在幫大家做事、其他人在一旁當大爺等情況太過常見，認為這是大家逐漸不願意揪團烤肉，轉去比較實際燒烤店聚會的主因，同時他也好奇詢問大家是否遇過類似情況？

貼文一出，掀起大批過來人共鳴，並分享各自經驗，「工具人忙到連月亮都沒空看」、「我就是其中那個人，真的很累」、「會在烤肉場合觀察誰可以深交」、「要懂的區分好朋友爛朋友，爛的這種烤肉就別找了」、「最靠X的是還有人會回你：沒叫我們過去幫忙料啊？」、「現在烤肉都去燒烤店，付一樣的錢，我還可以吃到飽，不用自己收拾」、「這種餐飲（或叫儀式）就是適合哪種超nice家庭+死黨好友們的同樂會」。

另有網友針對烤肉場合，歸納出常遇到「埋頭苦吃」、「猛滑手機」、「只顧喝酒聊天」以及「幾乎不認識大家全程很尷尬」這4種「固定班底」，令獲得一票苦主共鳴，直言非常害怕烤肉時遇到這些人，因為他們大多主動不會加入分工合作的行列，並補充其他惹人厭的類型，「收拾時裝忙」、「烤肉只帶吐司」、「在那裡嫌東嫌西」、「不會升火，還硬要控場」、「帶小孩來卻只顧餵食自己小孩的家長」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法