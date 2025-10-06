打造低碳永續社區 桃園蘆竹錦興里獲銀級認證

蘆竹區錦興里透過多元方式打造低碳永續社區 ，年減碳逾150公噸獲低碳永續家園銀級認證。（圖由環保局提供）

桃園市蘆竹區錦興里是社區永續轉型典範，過去10年來在里民與水環境巡守隊合作下，將南崁溪人工濕地從泥濘荒地改造成兼具防洪、生態與休憩的綠色秘境，也獲得環境部氣候變遷署「低碳永續家園銀級認證」最高榮譽。

環保局表示，錦興里透過多元措施，年減碳量已突破150公噸CO₂二氧化碳當量，其中，活動中心與法式滾球場設置242kWp太陽光電系統，每年減碳近120公噸，路燈與寺廟光明燈全面換裝LED節能燈具，雖僅減碳0.2公噸，卻象徵節能落實在日常細節，而社區綠覆率高達75%，年減碳約15.5公噸，加上落葉堆肥減碳14公噸，有效推動資源循環，自2014年起錦興里也率先鋪設透水鋪面步道並推動雨水回收，讓環保永續理念融入日常生活。

另，錦興里在水環境巡守隊守護下，濕地逐步復育，成功孕育台灣萍蓬草、點頭飄拂草等稀有水生植物，並於2016年首次發現螢火蟲，顯示水質改善成效，濕地亦透過放養烏鰡抑制福壽螺，維持自然平衡，並設置觀景台與步道，成為親子旅遊的「桃園秘境」。

環保局表示，錦興里社區居民參與度高，近3年辦理超過40場環境教育活動，涵蓋資源回收、節能減碳與食農教育，累計超過4000人次參與，也與企業、學校合作建置社區農園，推廣可食地景與食農教育，並以回收物打造白鷺鷥藝術裝置，展現人文與生態融合特色。

環保局表示，錦興里結合政府資源與社區自發力量，從能源轉型、生態復育到資源循環成果斐然，銀級認證不僅是肯定，更顯示生活即永續的理念已在社區落實，錦興里將持續擴大農園規模，導入智慧監測系統，強化水資源與生態管理，朝向智慧低碳社區邁進。

蘆竹區錦興里透過多元方式打造低碳永續社區 ，年減碳逾150公噸獲低碳永續家園銀級認證。（圖由環保局提供）

