醫藥物流有中資涉入！外界憂洩密 衛福部將研議資訊節點處理

衛福部次長林靜儀。（資料照）

為強化緊急情況下的應變能力，今年各地陸續進行「城鎮韌性全民防衛動員演習」，但過程中也發現，重要醫療調度冷鏈卻有具中資背景的物流業者參與，外界擔憂有洩密之虞。對此衛福部次長林靜儀表示，已經與食藥署長姜至剛討論相關情況，後續會再進行盤點，並研議備援與資訊節點處理作為。

全台於今年7月展開「城鎮韌性全民防衛動員演習」，希望模擬戰亂時的醫療救援、民生物資調度情境，但在醫療調度方面，台大、榮總等醫學中心的醫藥冷鏈物流有部分由具中資背景的嘉里大榮集團經手，外界擔憂恐造成關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等國家級機密外流。

林靜儀表示，醫療應變仰賴多個系統互相協力，其中也包括衛生局、各地醫療院所等架構，衛福部平時就希望醫療院所能儲備一定量的重要藥品與外傷藥品，以因應緊急情況下的短期需求，但若還有不足，則需要啟動資源調度機制，而過程中就會需要物流業者的參與。

對於外界擔憂，物流業者勢必知道關鍵節點與運輸路線，若有中資涉入，恐增加洩密一事，林靜儀坦言，「這是值得注意的訊息」，但現行法規下，並未規定物流業不能有中資進入，因此如何在現有法規架構下，建立其他備援系統，衛福部會再與食藥署討論。

林靜儀也提到，藥品的物流還涉及冷鏈系統，而國內有眾多有能力處理藥品倉儲、冷鏈的業者，但受到成本限制，通常都是有一定規模的業者，除了作為藥品韌性的重要一環外，如何確保藥品機密、健康機密、相關備援，今早已經與姜至剛論及相關內容，後續也會再進行確認與盤點。

