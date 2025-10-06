為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋連假最後一天 屏東北上車潮預估在下午1~4點

    2025/10/06 11:27 記者葉永騫／屏東報導
    台一線將視車潮進行調撥車道（屏東縣警局提供）

    台一線將視車潮進行調撥車道（屏東縣警局提供）

    中秋節連續假期今天是最後一天，預計下午1~4點時將出現北返高峰車潮，屏東縣警局已全面啟動各項交通疏導及人力部署，台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」等措施，請民眾特別注意。

    屏東警察局統計，中秋連假前二日，台1線及台17線南下車流量分別達40236輛及30858輛，顯示民眾往墾丁、台東方向的出遊踴躍、觀光活動熱絡，預估今天（6日）中午起將陸續湧現北返車潮，預估下午1點至4點為尖峰時段，民眾應避開尖峰時段，以節省行車時間並減少壅塞。

    屏東縣警察局將於中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，將南下內側車道調撥供北上車輛行駛，以提升通行效率；並於台1線永翔路口實施分流作業，引導車流均衡分散，縮短行車時間。同時，各大景點及主要幹道亦配置警力執行手控疏導與機動巡查，迅速排除交通事故與突發狀況，確保民眾行車安全無虞，警方也會運用「智慧號誌交控系統」與CMS可變資訊看板，依據即時交通流量調整燈號與發布最新路況資訊，協助駕駛人掌握行車動態。

    屏東縣警察局提醒駕駛人，上路前應檢查車況、妥善規劃路線，行車途中保持專注、切勿疲勞駕駛，並隨時留意LED字幕器與警廣FM93.1最新播報，依指引選擇替代道路，安全平安返家。

    中秋連假最後一天，北上車潮將在下午出現（屏東縣警局提供）

    中秋連假最後一天，北上車潮將在下午出現（屏東縣警局提供）

