    首頁 > 生活

    全台今賞月條件佳 氣象署：國慶連假赴日注意哈隆颱風動態

    2025/10/06 11:19 記者蔡昀容／台北報導
    今天是中秋節，中央氣象署預報，白天雖有對流發展，但預估入夜後趨緩，雲系也會消散，不影響民眾賞月。（氣象署提供）

    今天是中秋節，中央氣象署預報，白天雖有對流發展，但預估入夜後趨緩，雲系也會消散，不影響民眾賞月。（氣象署提供）

    今天（6日）是中秋節，各地晴朗炎熱，中央氣象署預報，中南部及其他山區午後局部短暫雷陣雨，入夜後雨勢趨緩、雲系消散，各地賞月條件皆不錯；明天週二開始東北風增強，週三至週五東半部地區水氣增多，轉為短暫陣雨天氣型態。也提醒國慶連假規劃赴日旅遊民眾，留意哈隆颱風對日影響。

    氣象署預報員李名翔表示，西北太平洋有兩個颱風。麥德姆颱風已登陸中國廣西，颱風強度及對台影響減少，但台灣南部及澎湖仍要留意長浪。哈隆颱風位於日本東南邊海面，未來以西北方向朝日本南邊海面移動，預估週三大幅北轉；若太平洋高壓偏強，颱風路徑會再偏西，北轉時間較晚，距離日本更近，國慶連假如要到日本旅遊，請留意颱風對日影響。

    今天的天氣，李名翔說明，中南部地區及各地山區有午後對流發展，晚間降雨趨緩；局部地區午後降雨會下得晚一些，但傍晚、入夜後，對流雲系開始消散，雲量減少，仍能欣賞到滿月。西半部賞月指數滿分五顆星，東半部也不錯，但近山區雲量稍多，賞月指數四顆星。

    未來一週降雨情況，李名翔表示，明天東北風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區零星或局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，中南部午後雷陣雨；週三至週五國慶日，受東北風環境影響，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島短暫陣雨，其中以東北角降雨顯著，中南部及其他山區午後局部短暫雷陣雨；週末兩天，轉為偏東風環境，水氣稍減，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中南部午後短暫雷陣雨。

    溫度方面，今天持續受太平洋高壓影響，東半部高溫31、32度，西半部高溫34、35度，大台北地區、中南部內陸地區及花蓮有局部高溫36度以上機會，戶外活動注意防曬補水。

    李名翔提醒，今天到週五是今年第三次年度大潮，新北至台中沿海、澎金馬水位偏高，部分沿海低窪地區排水不易，容易積淹水，請民眾留意；今天南部及澎湖留意長浪，週五起受哈隆颱風間接影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖也要留意長浪。

    今天（6日）東半部高溫31至32度，西半部高溫34至35度。（氣象署提供）

    今天（6日）東半部高溫31至32度，西半部高溫34至35度。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    哈隆颱風將影響日本天氣，中央氣象署提醒國慶連假赴日旅遊民眾留意颱風資訊。（氣象署提供）

    哈隆颱風將影響日本天氣，中央氣象署提醒國慶連假赴日旅遊民眾留意颱風資訊。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，全台各地今天賞月條件都不錯。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，全台各地今天賞月條件都不錯。（氣象署提供）

