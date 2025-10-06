為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    害羞的孩子開口說英語了！外師活潑教學助語言學習生活化

    2025/10/06 11:11 記者廖雪茹／新竹報導
    美籍ETF英語教學人員透過活潑的教學方式，讓玉峰國小原本內向害羞的孩子，開始主動舉手跟外師對話。（新竹縣政府提供）

    美籍ETF英語教學人員透過活潑的教學方式，讓玉峰國小原本內向害羞的孩子，開始主動舉手跟外師對話。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府透過教育部媒合，首度與傅爾布萊特學術交流基金會合作，引進3名美籍ETF（English Teaching Flagship）英語教學人員，分別進駐尖石鄉後山的玉峰國小、以及竹北市中正國小、竹東鎮自強國中，盼提升學生的英語學習動機與表達自信，深化教育現場的國際視野與多元文化理解。

    縣府教育局長楊郡慈指出，傅爾布萊特基金會執行由美國國務院主導、遍及全球135國的「傅爾布萊特計畫」，致力於師資培訓與學術交流，並肩負促進跨文化理解的重要使命。該計畫所遴選的人才，多來自美國各大學教育學院，具備專業訓練與教學經驗。

    縣長楊文科表示，新竹縣「雙語生活化校園計畫」已逐步落實到學校日常，包括英語晨讀、雙語午餐廣播、雙語布告欄設計、英語社團及寒暑假營隊等。此次與傅爾布萊特基金會合作，象徵新竹縣雙語政策邁向國際標準。期盼建立前瞻性的教學模式與人才培育策略，讓城鄉學生都能享有平等、多元的學習機會。

    新竹縣英語資源中心召集人徐永明校長指出，今年邀請具有近30多年豐富教學經驗的外籍教學顧問 Jason Hendryx 加入，為外師及協同中師開設4場增能課程並錄製教學影片，提升教學策略與班級經營能力。同時推動 ELTA 教學助理專業社群，透過定期交流與雙向回饋，持續強化外師與中師的合作，為新竹縣雙語教育奠定更紮實的基礎。

    玉峰國小在美籍ETF英語教學人員加入後，展現明顯轉變。校長余惠瑄分享，學生的學習動機大幅提升，原本內向害羞的孩子，開始會主動舉手跟外師對話。而外師運用遊戲互動、英語歌曲、肢體表達等活潑教學方式，讓課堂充滿歡笑聲。英語學習從背誦課文轉變為生活溝通工具，為偏鄉孩子開啟通往世界的大門，培養他們走向國際舞台的自信與能力。

    新竹縣政府與傅爾布萊特基金會合作，引進多元外籍英語教學資源，帶來美國創新教學法與台灣教育情境的實踐交流。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府與傅爾布萊特基金會合作，引進多元外籍英語教學資源，帶來美國創新教學法與台灣教育情境的實踐交流。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府透過教育部媒合，首度引進3名ETF英語教學人員，分別玉峰國小、中正國小、以及自強國中（如圖）。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府透過教育部媒合，首度引進3名ETF英語教學人員，分別玉峰國小、中正國小、以及自強國中（如圖）。（新竹縣政府提供）

