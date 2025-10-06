為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「回收阿伯」每到中秋默捐辛苦回收金 感動幼兒園師生

    2025/10/06 11:14 記者黃良傑／高雄報導
    回收阿伯每到中秋默捐辛苦回收金，感動幼兒園師童傳遞溫暖。（圖由園方提供）

    回收阿伯每到中秋默捐辛苦回收金，感動幼兒園師童傳遞溫暖。（圖由園方提供）

    高雄羽生幼兒園每逢中秋節，總會收到1份特別的紅包，1位不願具名的「回收阿伯」將3000元辛苦所得，託園方轉交公益團體，園方今（6）日代轉捐創世基金會。

    羽生幼兒園也長年推動品德生活教育，除持續募集發票捐助創世基金會外，也在兒童節時號召家長與幼童一同為安得烈食物銀行募物資，將所得捐助旭海小學堂幫助偏鄉學童。

    羽生幼兒園長謝義良說，這位「回收阿伯」的張老先生，平時騎著腳踏車穿梭大街小巷，定期至幼兒園與附近商家收集資源回收物，雖然收入微薄，每年仍堅持在中秋佳節前捐出3000元，今年他再度捐款，用行動溫暖了幼兒園師童，由園方代為轉交創世基金會，令人感佩。

    「回收阿伯」從不留下姓名，個性也很低調，只希望「孩子們能繼續做好事」；園長謝義良表示，阿伯的善舉已持續2、3年，讓孩子們看見，愛不是有錢才做得到，而是願意付出的一顆心，並在孩子們心中種下「助人為樂」的種子，他雖然生活不寬裕，卻願意將回收勞動所得捐出，這樣的精神是最珍貴的教育教材。

    「回收阿伯」曾告訴園長，他是受到園方師童影響，幼兒園門口放置「創世發票箱」，看見孩子們用小小的力量去幫助別人，把盡一份心力回饋社會。

    回收阿伯每到中秋默捐辛苦回收金3000元，感動幼兒園師童傳遞溫暖。（圖由園方提供）

    回收阿伯每到中秋默捐辛苦回收金3000元，感動幼兒園師童傳遞溫暖。（圖由園方提供）

