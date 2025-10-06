台中拚留公車駕駛調高補助 2年加薪8千

台中調高公車補助促業者幫駕駛加薪留人。（圖：市府提供）

台中公車運量下降，交通局分析原因包括公車駕駛缺工，交通局為拚留住駕駛，調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，同步要求客運業者幫駕駛員加薪，交通局長葉昭甫指出，兩年來已幫公車駕駛加薪8000元，目前共有1226位公車駕駛，公車駕駛流動情況已穩住，盼透過爭取調薪，照顧現有駕駛，也希望更多專業駕駛加入，提升台中公車服務品質。

台中市近來公車運量下滑引關注，日前在議會就引藍綠議員關切公車運量如何止跌回升，葉昭甫指出，包括捷運上路至今一天4萬多人搭乘、YouBike共1600多站點每日租借人數逾5萬人次，多元替代運具選擇，是公車搭乘人次調整的原因之一，另之前公車駕駛人力不足，也造成公車運量受影響。

為協助公車業者留住駕駛，葉昭甫指出，市府以調高補助業者「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，但同步要求客運業者必須為公車駕駛調薪，2年前先調薪4000元，今年7月再度加薪4000元，兩年來已幫公車駕駛加薪8000元。

葉昭甫指出，目前全市公車司機共1226位公車駕駛，好「薪情」下，駕駛人數已相對穩住，投入台中市全市238條路線、每日發車8000多個班次，服務20多萬人次的乘客，市府持續努力提升路線績效與班次穩定性，提高公車服務品質。

台中客運駕駛張宇絨工作逾6年，她說兩年來加薪8千元，不僅幫助家庭支出，也讓她更有動力用心服務乘客；同樣在台中客運服務的資深駕駛曾鳳南，也說，近年來物價上漲、生活壓力加大，能獲得加薪，對維持家庭開銷有很大的幫助；統聯客運駕駛張淑華也提到加薪8000元，薪資提升後，也對家中長輩照顧費用開銷有實質補貼。

