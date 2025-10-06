為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南柳營櫻花社區抽水站基礎完成 明年汛期前啟用

    2025/10/06 11:11 記者王姝琇／台南報導
    櫻花社區滯洪池兼顧防洪與生態。（圖由台南市政府提供）

    櫻花社區滯洪池兼顧防洪與生態。（圖由台南市政府提供）

    南市府獲得經濟部水利署補助5400萬元推動「櫻花社區抽水站治理工程」，已如期完成抽水井基礎結構，後續將安裝每秒抽水量4噸的固定式抽水機，與既有滯洪池串聯運作，降低柳營區育英街一帶社區淹水風險，抽水站預計將於2026年汛期前正式完工啟用。

    市長黃偉哲表示，結合水環境及親水規劃，未來櫻花社區抽水站完工後，可期待與周邊特色公園融合，不僅守護市民免於水患，更兼顧生態環境與城市景觀，營造安全宜居的生活環境。

    水利局表示，櫻花社區位於士林里育英街一帶，屬龜子港排水流域，因地勢低平，易受強降雨與外水高漲威脅。自流域綜合治理計畫推動以來，已建置可蓄洪4萬立方公尺的滯洪池及配置0.9cms移動式抽水機組，有效減緩社區積水，並分擔下游南八老爺與八老爺排水系統負荷，逐步發揮整體防洪效益。

    面對日益嚴峻的極端降雨挑戰，市府進一步新建抽水站主體，計畫配置2部每秒2cms的豎軸抽水機，藉此提升防洪能量與機組運轉穩定性。

    目前抽水站體施工中，抽水機組也正加速製作中，預定明年4月底前安裝完成並投入防汛運作，整體工程完工後與既有滯洪池及移動式抽水機組串聯運作，預計抽水量能可達4.9cms，蓄洪量可達4萬立方公尺，大幅提升區域防洪量能。

    櫻花社區滯洪池與特色公園共融。（圖由台南市政府提供）

    櫻花社區滯洪池與特色公園共融。（圖由台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播