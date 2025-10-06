台南柳營櫻花社區抽水站基礎完成 明年汛期前啟用

櫻花社區滯洪池兼顧防洪與生態。（圖由台南市政府提供）

南市府獲得經濟部水利署補助5400萬元推動「櫻花社區抽水站治理工程」，已如期完成抽水井基礎結構，後續將安裝每秒抽水量4噸的固定式抽水機，與既有滯洪池串聯運作，降低柳營區育英街一帶社區淹水風險，抽水站預計將於2026年汛期前正式完工啟用。

市長黃偉哲表示，結合水環境及親水規劃，未來櫻花社區抽水站完工後，可期待與周邊特色公園融合，不僅守護市民免於水患，更兼顧生態環境與城市景觀，營造安全宜居的生活環境。

水利局表示，櫻花社區位於士林里育英街一帶，屬龜子港排水流域，因地勢低平，易受強降雨與外水高漲威脅。自流域綜合治理計畫推動以來，已建置可蓄洪4萬立方公尺的滯洪池及配置0.9cms移動式抽水機組，有效減緩社區積水，並分擔下游南八老爺與八老爺排水系統負荷，逐步發揮整體防洪效益。

面對日益嚴峻的極端降雨挑戰，市府進一步新建抽水站主體，計畫配置2部每秒2cms的豎軸抽水機，藉此提升防洪能量與機組運轉穩定性。

目前抽水站體施工中，抽水機組也正加速製作中，預定明年4月底前安裝完成並投入防汛運作，整體工程完工後與既有滯洪池及移動式抽水機組串聯運作，預計抽水量能可達4.9cms，蓄洪量可達4萬立方公尺，大幅提升區域防洪量能。

櫻花社區滯洪池與特色公園共融。（圖由台南市政府提供）

