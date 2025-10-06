潭子信仰中心潭水亭擲筊 出現百年來首位女主委

林玉鶴（左二）成為潭水亭百年來首位女性主委。（潭水亭提供）

台中市潭子區信仰中心「潭水亭觀音媽廟」，出現百年來首位女主委！潭水亭依例透過各里選出的委員擲筊決定主委，其中，委員林玉鶴與黃德清以1個聖筊平手，原本要進行第二輪PK大賽，但黃德清出聲出禮讓，林玉鶴成功出任主委，成為該廟百年來首位女性主委，將於明年1月1日辦理交接。

潭水亭10月4日舉辦主委遴選擲筊大會，各里共選出18名委員，其中4人有意角逐主委大位，因此，擲筊決定，結果第一輪擲茭由林玉鶴及黃德清以1個聖筊勝出，原需進行第二輪PK，但黃德清決定禮讓林玉鶴，在無異議之下，將由林玉鶴榮任主委。

潭水亭觀音廟自第10屆開始，將主委改為擲筊由「觀音媽」定奪，這次擲筊為第12屆，共有蔡瑞忠、劉梅桐、林玉鶴、黃德清4名委員爭取，競爭激烈；另有3人爭取常務監事，也是擲筊決定，最後由前潭子區長劉振村獲得1個聖筊當選，監事為李武聰、吳文堆、林耀輝、江秀薰等4人，林秉榮為候補監事。

新科主委林玉鶴是潭水亭首位女性「主任委員」、曾任第7、8屆委員、第11屆監事，廟方人員表示，林玉鶴為潭水亭盡心盡力、無怨無悔付出，「巾幗不讓鬚眉」，想必觀音媽都看在眼裡，所以始無前例、讓潭水亭誕生了一位女性主委；新任常務監事劉振村，曾任潭子區區長，其父親劉其昌更在潭水亭服務超過40年，對潭水亭貢獻良多。

林玉鶴在擲筊中勝出，加上黃德清禮讓，將於明年交接成為潭水亭首位女性主委。（潭水亭提供）

前潭子區長劉振村透過擲筊，將接任潭水亭常務監事。（潭水亭提供）

