為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    潭子信仰中心潭水亭擲筊 出現百年來首位女主委

    2025/10/06 10:52 記者歐素美／台中報導
    林玉鶴（左二）成為潭水亭百年來首位女性主委。（潭水亭提供）

    林玉鶴（左二）成為潭水亭百年來首位女性主委。（潭水亭提供）

    台中市潭子區信仰中心「潭水亭觀音媽廟」，出現百年來首位女主委！潭水亭依例透過各里選出的委員擲筊決定主委，其中，委員林玉鶴與黃德清以1個聖筊平手，原本要進行第二輪PK大賽，但黃德清出聲出禮讓，林玉鶴成功出任主委，成為該廟百年來首位女性主委，將於明年1月1日辦理交接。

    潭水亭10月4日舉辦主委遴選擲筊大會，各里共選出18名委員，其中4人有意角逐主委大位，因此，擲筊決定，結果第一輪擲茭由林玉鶴及黃德清以1個聖筊勝出，原需進行第二輪PK，但黃德清決定禮讓林玉鶴，在無異議之下，將由林玉鶴榮任主委。

    潭水亭觀音廟自第10屆開始，將主委改為擲筊由「觀音媽」定奪，這次擲筊為第12屆，共有蔡瑞忠、劉梅桐、林玉鶴、黃德清4名委員爭取，競爭激烈；另有3人爭取常務監事，也是擲筊決定，最後由前潭子區長劉振村獲得1個聖筊當選，監事為李武聰、吳文堆、林耀輝、江秀薰等4人，林秉榮為候補監事。

    新科主委林玉鶴是潭水亭首位女性「主任委員」、曾任第7、8屆委員、第11屆監事，廟方人員表示，林玉鶴為潭水亭盡心盡力、無怨無悔付出，「巾幗不讓鬚眉」，想必觀音媽都看在眼裡，所以始無前例、讓潭水亭誕生了一位女性主委；新任常務監事劉振村，曾任潭子區區長，其父親劉其昌更在潭水亭服務超過40年，對潭水亭貢獻良多。

    林玉鶴在擲筊中勝出，加上黃德清禮讓，將於明年交接成為潭水亭首位女性主委。（潭水亭提供）

    林玉鶴在擲筊中勝出，加上黃德清禮讓，將於明年交接成為潭水亭首位女性主委。（潭水亭提供）

    前潭子區長劉振村透過擲筊，將接任潭水亭常務監事。（潭水亭提供）

    前潭子區長劉振村透過擲筊，將接任潭水亭常務監事。（潭水亭提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播