新北擴大高中與大學共創學習計畫 帶學生搶先接觸AI、生醫、半導體

淡江大學開設AI人工智慧課程讓學生體驗。（圖由教育局提供）

新北市教育局114學年度再度擴大推動「高中與大學共創學習」計畫，攜手政治大學、陽明交通大學、長庚大學等逾12所頂尖大專院校，更邀請農業科技研究院參與，開設「生物遺傳技術」、「食農教育」等課程，涵蓋AI、生醫、半導體及法政財經等領域，協助高中職學生探索生涯方向，此次課程將自10至12月陸續登場，完整資訊可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢並報名。

教育局指出，新北長期整合大專資源，推動跨域學習與探究實作，透過與大學教授的近距離互動及跨域課程實作，高中生能提前認識18大學群，釐清升學方向。例如陽明交大「生醫科技實作」連續2年吸引上百名學生報名；今年更聚焦AI與數位科技，規劃淡江大學「Game與AI探險記」、銘傳大學「AI潮牌時代」、長庚大學「智慧物聯網與節能應用」及東吳大學「互動聊天機器人」等課程，帶領學生實際體驗AI在產業與生活的應用。

醫藥衛生學群也深受學生青睞，馬偕醫學院「解開身體中的達文西密碼」、北市大與聯合醫院「急診室的春天」則讓學生提前感受臨床挑戰。法政與財經學群則推出東吳大學「一次搞懂雙法（刑事訴訟法、少年法）」及政治大學「看懂新聞裡的總體經濟」，強化學生的法學思辨與宏觀經濟素養。

另外，包括輔仁大學「創意服飾畫創作」、淡江大學「微電影拍攝與表演」、銘傳大學「行動短影音創作」與「假面創客」，鼓勵學生動手實作、發揮創意。而中原大學的「半導體入門」課程則為有志於數理化及高科技領域的學生打造最佳橋梁。

東吳大學開設法律課程強化學生的法學思辨與宏觀經濟素養。（圖由教育局提供）

學生體驗半導體檢入門課程。（圖由教育局提供）

學生了解醫學相關課程。（圖由教育局提供）

