為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋限定「登月體驗」！朝陽科大打造巨型月球 「白月光」成打卡熱點

    2025/10/06 10:48 記者許國楨／台中報導
    超大月亮直徑達5公尺，以1比70萬倍的真實月球縮小比例呈現，十分吸睛。（圖由朝陽科大提供）

    超大月亮直徑達5公尺，以1比70萬倍的真實月球縮小比例呈現，十分吸睛。（圖由朝陽科大提供）

    遙不可及的月亮，這回竟「伸手就碰到」！台中市朝陽科技大學建築系師生，近期攜手打造1顆直徑達5公尺的巨型月球，以1比70萬倍的真實比例呈現，入夜後球體散發溫暖光芒，彷彿真實月球就出現在眼前，吸引不少師生打卡，讓今年的中秋賞月更添趣味！

    該校建築系主任郭柏巖表示，為了迎接中秋，這項名為「Fly to the moon」快閃裝置藝術展是結合迎新、空間改造及藝術創作的綜合企劃，由吳昱洲老師帶領大四學生發揮巧思及專業搭建，邀請剛入學的大一新生共同參與創作及體驗，找尋每個人心中的「白月光」。

    設計學院院長黃台生強調，建築系學子透過中秋快閃裝置藝術運用新媒材在校園進行創作，整合空間感知、媒材運用、觀念構思以及工程技術之多元能力，創造出能與觀眾互動、並與場域對話的藝術體驗，值得肯定。

    而閃亮巨大的月球降落在朝陽設計大樓，入夜後球體散發溫暖光芒，甚至可以清楚看見月球表面陰影坑洞，十分特別，此外，巨大月球搭配鏡面地毯，出現迷人月光倒影，充滿浪漫氛圍，成為打卡熱點，也讓朝陽附設幼兒園的小朋友驚喜連連，紛紛舉起手臂，興奮地想摸一摸這顆會發光的「白月光」，為中秋節增添滿滿童趣與話題。

    「Fly to the moon」快閃裝置藝術展，即日起開放至10月17日17時，配合校園節能考量，巨型月球每日17時30分至23時亮燈，歡迎一起來朝陽科大校園，感受不一樣的賞月。

    入夜後巨型月球球體散發溫暖光芒，成為中秋應景的打卡熱點。（圖由朝陽科大提供）

    入夜後巨型月球球體散發溫暖光芒，成為中秋應景的打卡熱點。（圖由朝陽科大提供）

    伸手可及的月亮，讓朝陽附設幼兒園的孩子們十分驚喜。（圖由朝陽科大提供）

    伸手可及的月亮，讓朝陽附設幼兒園的孩子們十分驚喜。（圖由朝陽科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播