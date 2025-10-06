中秋限定「登月體驗」！朝陽科大打造巨型月球 「白月光」成打卡熱點

超大月亮直徑達5公尺，以1比70萬倍的真實月球縮小比例呈現，十分吸睛。（圖由朝陽科大提供）

遙不可及的月亮，這回竟「伸手就碰到」！台中市朝陽科技大學建築系師生，近期攜手打造1顆直徑達5公尺的巨型月球，以1比70萬倍的真實比例呈現，入夜後球體散發溫暖光芒，彷彿真實月球就出現在眼前，吸引不少師生打卡，讓今年的中秋賞月更添趣味！

該校建築系主任郭柏巖表示，為了迎接中秋，這項名為「Fly to the moon」快閃裝置藝術展是結合迎新、空間改造及藝術創作的綜合企劃，由吳昱洲老師帶領大四學生發揮巧思及專業搭建，邀請剛入學的大一新生共同參與創作及體驗，找尋每個人心中的「白月光」。

請繼續往下閱讀...

設計學院院長黃台生強調，建築系學子透過中秋快閃裝置藝術運用新媒材在校園進行創作，整合空間感知、媒材運用、觀念構思以及工程技術之多元能力，創造出能與觀眾互動、並與場域對話的藝術體驗，值得肯定。

而閃亮巨大的月球降落在朝陽設計大樓，入夜後球體散發溫暖光芒，甚至可以清楚看見月球表面陰影坑洞，十分特別，此外，巨大月球搭配鏡面地毯，出現迷人月光倒影，充滿浪漫氛圍，成為打卡熱點，也讓朝陽附設幼兒園的小朋友驚喜連連，紛紛舉起手臂，興奮地想摸一摸這顆會發光的「白月光」，為中秋節增添滿滿童趣與話題。

「Fly to the moon」快閃裝置藝術展，即日起開放至10月17日17時，配合校園節能考量，巨型月球每日17時30分至23時亮燈，歡迎一起來朝陽科大校園，感受不一樣的賞月。

入夜後巨型月球球體散發溫暖光芒，成為中秋應景的打卡熱點。（圖由朝陽科大提供）

伸手可及的月亮，讓朝陽附設幼兒園的孩子們十分驚喜。（圖由朝陽科大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法