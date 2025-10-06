企業助力綠色交通 竹北昌益園區YouBike站點啟用

保樂資產捐贈「昌益科技產發園區」YouBike站點，響應新竹縣綠色交通。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市「昌益科技產發園區」員工多達3500人，投資興建園區的保樂資產管理股份有限公司，捐贈1公共自行車站點，設置31車柱、31輛公共自行車（含11輛電輔車），響應竹縣府推動綠色交通政策，提供竹北火車站往來園區短程接駁新選擇。

縣長楊文科感謝保樂資產展現企業社會責任並實踐ESG的理念，YouBike站啟用後將造福園區內3500名員工和週邊的住民、學子，落實低碳運輸、永續城市。

請繼續往下閱讀...

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，這是繼文生開發股份有限公司在台元科技園區捐贈YouBike站點後，全縣第二個響應的企業，誠摯邀請更多企業跟進，提昇縣民交通的便利性和可及性，一起打造更友善、更永續的城市交通環境。

交旅處統計，新竹縣從2022年啟用公共自行車迄今，共有179站1526輛車，服務竹北、竹東、湖口、新豐、芎林、新埔等6鄉鎮市的民眾，累計共450萬人次騎乘。其中台元、昌益兩個園區的YouBike站，提供竹北火車站往園區短程接駁新選擇，縣府也在就業人口眾多的生醫園區、AI智慧園區週邊設置公共自行車站，紓緩上班尖峰時段的交通需求，減少汽機車使用。

交旅處指出，大型建案、產業園區等各界有意捐贈YouBike站，可參考「新竹縣政府受理民間及開發案捐贈公共自行車租賃站作業要點」向縣府交旅處申請，經由交旅處辦理現勘確認後，由公共自行車經營廠商完成設站，三方點交予縣府進行統籌維管，一同打造智慧、低碳、永續的新竹縣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法