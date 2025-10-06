為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    常被誤認為孔子的月老 仁壽宮續辦中秋誕辰祭典

    2025/10/06 10:29 記者吳俊鋒／台南報導
    仁壽宮供奉的月老常被誤認為孔子，廟方強化神明意象。（記者吳俊鋒攝）

    香火鼎盛的台南歸仁區仁壽宮，所供奉的月老神君常被誤認成至聖先師孔夫子，今天農曆8月15日中秋節，廟方持續舉辦誕辰祭典，祈求能多為單身男女牽紅線、覓良緣，讓有情人終成眷屬。

    根據搜神記，民間相傳中秋節也是月下老人的生日，以「王醮暨遊社」被列入國家重要民俗三大廟之一的仁壽宮，2年前開始舉辦誕辰祭典，且要延續下去，成為特色信仰，也避免再被誤認為孔子。

    仁壽宮的月老神君設於廟旁，屬於戶外供奉區，今天上午舉行團拜，準備各式祭品，祝賀生日快樂，繼續幫有緣的男女牽紅線，場面熱烈。

    主祀保生大帝的仁壽宮，為地方信仰中心，廟方在廣場旁打造1尊手持「姻緣簿」的月老神君雕像，由於緊鄰歸仁國中，常被學生錯認是拿著《論語》的孔子，引發誤會。

    為此，仁壽宮2023年起決定在中秋節舉辦固定的祭拜與祈願活動，強化神像的意象布置，避免大家再誤認。

    昔日台南東門城外三大廟之一的仁壽宮，18年前設置月老神君，含底座約3米高，周邊搭配小橋流水，成為廟區造景藝術創作，後來配合保生大帝誕辰，禮斗法會時也為這尊雕像開光，接受信眾上香參拜，等於正式「下凡服務」，希望湊合更多有情人。

    仁壽宮有提供月老金，希望神君加持，為單身男女覓良緣。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦月老神君誕辰祭典，一起團拜。（記者吳俊鋒攝）

