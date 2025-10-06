中秋連假最後一天 省道15地雷路段一次看

連假最後一天，公路局預估壅塞省道路段包括關渡至淡水等。（資料照）

今天（6日）是中秋節連續假期收假日。公路局表示，由於天氣良好，預估部分路段仍會湧現觀光旅遊車潮，15路段預估車多壅塞，請用路人注意。

公路局預估，今天省道易壅塞路段，銜接國道快速公路方面，北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲路段。

主要城際道路方面，北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路方面，北部台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台18線阿里山路段、台3線古坑至梅山路段。請用路人注意。

公路局表示，南投縣仁愛鄉台14甲線東向15K+800梅峰路段上午6時40分發生小客車自撞翻覆，造成台14甲線雙向塞車，事故上午8時40分排除，請用路人注意行車安全。

另外，昨（5）日省道部分路段車多壅塞，主要為銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段；台2線淡水紅樹林至竹圍路段、台61線南下中彰大橋路段。

公路客運部分，昨天西部國道客運共行駛5443班次，疏運10萬7978人，疏運人數較去年同期減少9.8%；東部國道客運路線共行駛1364班次，疏運2萬9878人，疏運人數較去年同期增加13.7%。公路局表示，這次連假推出國道客運6折優惠措施，請民眾多加利用。

