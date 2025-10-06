為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3人騎越野機車追風 竟闖入雪霸馬武霸山區

    2025/10/06 10:34 記者蔡政珉／苗栗報導
    3人騎越野機車闖入雪霸馬武霸山區，雪管處開罰。（圖由雪管處提供）

    屬於雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）轄下的馬武霸山區沿途風景宜人，卻吸引喜歡騎乘越野機車的民眾闖入！雪管處今天表示，3名男子5日騎乘越野機車直接進入馬武霸山區，接獲當地里長通報後除立即調派保育巡查員會同保七總隊第五大隊武陵小隊人員前往查處，在3名男子騎車下山時發現，將會調閱資料確認3人是否為初犯，若為初犯將開罰1500元、累犯則開罰3000元。

    雪管處表示，當地居民5日早上8點多發現3名男子騎乘越野機車一路朝馬武霸山區揚塵行駛，便立刻通報；雪管處得知後立刻派員前往稽查，不過速度未趕上騎乘越野機車的3名男子，保育巡查員與武陵小隊員警於5日下午2點多在登山口附近發現3名男子騎車下山，立刻上前攔查。

    雪管處處長林文和表示，因之前曾發生越野機車闖入馬武霸山區事件，雪管處已經設置柵欄等路阻，不過此次違規的3名男子反而往更危險的通道越過柵欄，可能因此讓該3名車友更感到騎乘越野機車的刺激感，雪管處將會再檢討路阻隔絕設備，避免類似事件再度發生。

