    首頁 > 生活

    今年中秋夜月亮非真正「滿月」 台北天文館解密：但毫不遜色！

    2025/10/06 10:15 記者董冠怡／台北報導
    今年的中秋夜月亮並非天文學上真正的「滿月」，但是依舊皎潔動人，毫不遜色。（台北市立天文館提供）

    農曆8月15日中秋節是賞月的日子，台北市立天文科學教育館表示，由於月相週期和農曆月份天數存有差異與積累，今年的中秋夜月亮非天文學上真正的滿月，真正的滿月落在明天（7日）上午11點48分，但早已超出肉眼可察覺範圍，今年中秋月依然皎潔動人、毫不遜色，下午4點57分達99.6%、深夜11點13分接近99.9%。

    台北市立天文館指出，6日下午4點57分月亮升起時，盈滿程度約99.6%，深夜11點13分升至最高點時，接近99.9%；7日清晨5點36分月落時，才趨近100%，真正的滿月時刻，將出現在上午11時48分。

    為何中秋節不一定是滿月？台北市立天文館說明，月相週期平均29.53天、農曆每月天數29天或30天、中秋固定在農曆八月十五，前述差異累積下來，造成中秋節當天不會每次都遇到滿月。統計顯示，2001年至2050年，農曆8月的滿月，有24次落在農曆16日、20次剛好是農曆15日、6次延至農曆17日，故有「十五月亮十六圓」一說。

    館方補充，今晚7點至9點，天文館現場舉辦「月光奇技‧魔幻中秋」活動之外，同步於YouTube官方頻道推出線上直播，帶民眾透過望遠鏡仔細觀察月亮，感受大自然與曆法間的細微差異，也會分享相關知識和故事。

