踹飛逼座嬤後被酸「逃去日本」！北捷男親回一句話網力挺

台北捷運日前發生上一名老婦逼年輕人讓出優先座，結果遭一腳踹飛。（翻攝自Threads）

台北捷運上月爆發優先席衝突事件，一名73歲曾姓婦人逼座未果，竟揮包攻擊，反遭年輕男子一腳踹飛，整段畫面在網路瘋傳後掀起論戰。該名男子被網友封為「北捷超人」，更被神出社群帳號，引發大批網友留言朝聖。近日男子疑似人在日本，有人酸他「優雅逃走」，本人則親自留言回應「你在跟我開玩笑嗎」，再度引起討論。

事發於9月29日，曾姓婦人搭乘淡水信義線，手持雨傘與多袋物品，要求一名年輕男子讓出「優先席」。男子未起身，婦人情緒激動揮包攻擊，男子先將物品交給其他乘客保管，再以腳擋下第二波攻勢，最後起身猛踹對方，導致婦人跌坐在對面座位，現場乘客嚇傻。

請繼續往下閱讀...

據了解，出腳的張姓男子是台大畢業高材生。捷運警察事後多次致電通知他到案說明，因人疑似身在日本未接電話，警方改寄通知書，要求他於13日前到案，若有行程可再協調時間。

近期有網友轉貼相關新聞片段，男子親自回應「你在跟我開玩笑嗎」，對於有人質疑男子出事後就逃到國外、不敢面對等留言，也有網友替他抱不平，直言「底下留言喊逃的，機票老早訂好為啥要為了一個老婦人取消原本的行程？就是因為清楚自己沒錯所以才聯繫法律相關人士，防止更多不分青紅皂白愛造謠的酸民，選擇不回應」男子則回應「不能同意你更多」。

張男先前也在IG限時動態提到自己已看完所有私訊，為避免誤會暫不回應。整起事件仍持續延燒，網友意見分歧，有人認為婦人咄咄逼人「踹得好」，也有人批評男子行為過當，呼籲警方盡快釐清雙方責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法