為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南橫利稻派出所為村民充電 莊瑞雄、陳瑩為派所出發電

    2025/10/06 10:29 記者黃明堂／台東報導
    南橫利稻部落昨天舉辦中秋聯歡，立委莊瑞雄（右2）及陳瑩（中） 到場同歡。（記者黃明堂翻攝）

    南橫利稻部落昨天舉辦中秋聯歡，立委莊瑞雄（右2）及陳瑩（中） 到場同歡。（記者黃明堂翻攝）

    南橫山區的台東縣海端鄉利稻村日前於連續豪雨中交通、電力均中斷多日，利稻派出所特別拿出備用發電機供村民為手機充電，立委莊瑞雄及陳瑩昨天上山與村民秋節聯歡，特別送派出所發電機，以備未來不時之需。

    利稻山莊廣場昨天舉辦慶祝中秋節聯歡活動，現場齊聚鄉親共同歡慶佳節。活動由村長胡勝豪主持，立法委員莊瑞雄、陳瑩、縣議員張全馨嵐、海端鄉長胡金至、代表古振英、胡淑貞等人皆親臨現場，與村民們一同同樂。會場中安排烤肉及趣味競賽活動。

    莊瑞雄及陳瑩委員表示，利稻村位於南橫沿線山區，交通不易，村民在面對颱風及風災時常須仰賴警政與公所協助。尤其在先前樺加沙颱風來襲期間，部落一度因災害造成斷電，利稻派出所所長胡松俊仁主動提供派出所內發電機，協助村民為手機及照明設備充電，讓居民得以與外界保持聯繫、獲取即時資訊。兩位委員感念胡松所長在災時守護民眾的付出與貼心服務，特別利用此次中秋節返鄉參與活動之機會，致贈一部全新發電機予利稻部落，以備不時之需，並期盼警民攜手持續守護部落安全。除發電機外，也準備中秋月餅禮盒致贈村民，祝福大家佳節愉快、平安順心。

    利稻派出所所長胡松俊仁感謝兩位立委的關懷與支持，派出所將持續秉持「警民一家親」的精神，於平日勤區訪查及各項活動中，推動防詐騙與交通安全宣導，守護民眾財產與行車安全。

    南橫利稻部落昨天舉辦中秋聯歡。（記者黃明堂翻攝）

    南橫利稻部落昨天舉辦中秋聯歡。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播