南橫利稻派出所為村民充電 莊瑞雄、陳瑩為派所出發電

南橫利稻部落昨天舉辦中秋聯歡，立委莊瑞雄（右2）及陳瑩（中） 到場同歡。（記者黃明堂翻攝）

南橫山區的台東縣海端鄉利稻村日前於連續豪雨中交通、電力均中斷多日，利稻派出所特別拿出備用發電機供村民為手機充電，立委莊瑞雄及陳瑩昨天上山與村民秋節聯歡，特別送派出所發電機，以備未來不時之需。

利稻山莊廣場昨天舉辦慶祝中秋節聯歡活動，現場齊聚鄉親共同歡慶佳節。活動由村長胡勝豪主持，立法委員莊瑞雄、陳瑩、縣議員張全馨嵐、海端鄉長胡金至、代表古振英、胡淑貞等人皆親臨現場，與村民們一同同樂。會場中安排烤肉及趣味競賽活動。

莊瑞雄及陳瑩委員表示，利稻村位於南橫沿線山區，交通不易，村民在面對颱風及風災時常須仰賴警政與公所協助。尤其在先前樺加沙颱風來襲期間，部落一度因災害造成斷電，利稻派出所所長胡松俊仁主動提供派出所內發電機，協助村民為手機及照明設備充電，讓居民得以與外界保持聯繫、獲取即時資訊。兩位委員感念胡松所長在災時守護民眾的付出與貼心服務，特別利用此次中秋節返鄉參與活動之機會，致贈一部全新發電機予利稻部落，以備不時之需，並期盼警民攜手持續守護部落安全。除發電機外，也準備中秋月餅禮盒致贈村民，祝福大家佳節愉快、平安順心。

利稻派出所所長胡松俊仁感謝兩位立委的關懷與支持，派出所將持續秉持「警民一家親」的精神，於平日勤區訪查及各項活動中，推動防詐騙與交通安全宣導，守護民眾財產與行車安全。

