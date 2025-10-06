神岡國小響應「舊鞋救命、送愛到非洲」 招募每班一名鞋子大使

神岡國小響應「舊鞋救命、送愛到非洲」，將每班募集一名志工，擔任鞋子大使，負責相關事務。 （神岡國小提供）

台中市神岡區神岡國小響應「舊鞋救命、送愛到非洲」 活動！下周起將招募每班1名鞋子大使，10月最後一周開始啟動募集鞋子、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，校長郭冠毅表示，這場活動募物資也募心，讓小學生們體驗生命課程，學生也都很期待參與。

神岡國小校長郭冠毅表示，響應「舊鞋救命」活動是由學校老師陳建華發起，將號召師生與家長齊心協力，整理出家中完整、具包覆性的鞋子，搭配輕便衣物與A4尺寸以上包包，將這些日常用品化為守護生命的力量，傳遞到非洲有需要的孩子手中。

他說，神岡國小參與的是一場愛心行動，更是一次深具教育意義的生命課程。孩子們透過實際付出，體會「最基本的需要，不是慈善，而是人權」的價值觀，從中學習珍惜、分享與關懷。

學校表示，教師希望學生不要只有讀課文，也可以起而行動，因此，之前即曾響應「舊鞋救命」 活動，今年捲土重來，下周將啟動「鞋子大使」計畫，規劃「小志工的培訓」及「領域課程的結合」，並於10月最後一周開始募集鞋子及包包等物資，11月1日送往主辦單位，送給需要的人。

神岡國小配合「舊鞋救命、送愛到非洲」活動，將募集每班1名鞋子大使，從企劃、培訓、做海報、升旗宣傳、分工合作，到最後的募集、整理、送出，師生皆一手包辦。之前舉辦2次，老師都自費贈送捐贈者一瓶飲料及一張學生寫的感謝卡，今年則希望增加反思寫作自由投稿，擇優錄取。

神岡國小響應「舊鞋救命、送愛到非洲」活動，即將啟動！（神岡國小提供）

