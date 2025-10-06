穿越時光的員林警察故事館！揭白色恐怖與空飄祕聞

最引起民眾好奇的是一套七○年代的酒測器。（記者陳冠備攝）

今年10月有中秋、國慶與光復節三個連假，民眾出遊不想人擠人，不妨走進彰化員林警察故事館，穿梭時光，感受台灣警政百年軌跡。館內展示台灣跨越近百年的警察文物，其中包括被警方視為禁物的「二二八事件民眾陳報名冊」、「空飄匪偽傳單」，及「酒家特定營業證」等，如今一一解密，見證當年動盪史。

員林警察故事館位於員林市公所後方，其前身為日治時代的「員林郡役場官員宿舍」，屬於典型的日式判任官乙種二戶建官舍，二戰後一度作為警官宿舍使用，是彰化縣內少數保存完整的日式宿舍群之一，2013年12月轉型開放為免費參觀的故事館。

進入館內映入眼簾的是年代久遠的值班台，桌上各年代警帽，一旁懸掛日治時期的手搖電話筒，復古感十足，館內還展示武士刀、警棍、防空設備、毒氣警報器及八號分機防情廣播機等，呈現從日治時代、戒嚴時期，到地方警政現代化的演變。

特別的是，館內亦收藏被視為禁物「二二八事件民眾陳報名冊」、「二二八事件奸徒名冊」等文件，內容詳載被檢舉者姓名、年齡、職業，甚至還出現「毆打外省人」等罪名，反映出當時社會緊張與相互猜疑的氛圍，除此之外，館內還收藏罕見的「空飄匪偽傳單」，主因是當時偷藏這些傳單，就會被視為「通匪」，所以民眾撿到就會繳回警局銷燬，保存有限。

另外還有「酒家特定營業證」、員警至酒家查訪的照片等檔案，記錄了過去社會的商業活動與警察的管理範疇，其中最引起民眾好奇的是一套七○年代的酒測器，館方人員解說，當時酒測需先吹一口氣入塑膠袋，再以真空抽取，以度針測量酒精濃度，測量方式相當罕見，但當時幾乎無酒測，至今保存如新，極具歷史價值。

員林警察故事館展示台灣跨越近百年的警察文物，假日長吸引民眾參訪。（記者陳冠備攝）

員林警察故事館藏「二二八報名冊」揭白色恐怖真相。（記者陳冠備攝）

館內珍藏罕見的「空飄匪偽傳單」，讓不少4、5年級生重溫「抗匪」時光。（記者陳冠備攝）

館內還展示日治時期警察配戴刀。（記者陳冠備攝）

員林警察故事館解說員熱心為民眾導覽解說。（記者陳冠備攝）

