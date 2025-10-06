為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    穿越時光的員林警察故事館！揭白色恐怖與空飄祕聞

    2025/10/06 10:29 記者陳冠備／彰化報導
    最引起民眾好奇的是一套七○年代的酒測器。（記者陳冠備攝）

    最引起民眾好奇的是一套七○年代的酒測器。（記者陳冠備攝）

    今年10月有中秋、國慶與光復節三個連假，民眾出遊不想人擠人，不妨走進彰化員林警察故事館，穿梭時光，感受台灣警政百年軌跡。館內展示台灣跨越近百年的警察文物，其中包括被警方視為禁物的「二二八事件民眾陳報名冊」、「空飄匪偽傳單」，及「酒家特定營業證」等，如今一一解密，見證當年動盪史。

    員林警察故事館位於員林市公所後方，其前身為日治時代的「員林郡役場官員宿舍」，屬於典型的日式判任官乙種二戶建官舍，二戰後一度作為警官宿舍使用，是彰化縣內少數保存完整的日式宿舍群之一，2013年12月轉型開放為免費參觀的故事館。

    進入館內映入眼簾的是年代久遠的值班台，桌上各年代警帽，一旁懸掛日治時期的手搖電話筒，復古感十足，館內還展示武士刀、警棍、防空設備、毒氣警報器及八號分機防情廣播機等，呈現從日治時代、戒嚴時期，到地方警政現代化的演變。

    特別的是，館內亦收藏被視為禁物「二二八事件民眾陳報名冊」、「二二八事件奸徒名冊」等文件，內容詳載被檢舉者姓名、年齡、職業，甚至還出現「毆打外省人」等罪名，反映出當時社會緊張與相互猜疑的氛圍，除此之外，館內還收藏罕見的「空飄匪偽傳單」，主因是當時偷藏這些傳單，就會被視為「通匪」，所以民眾撿到就會繳回警局銷燬，保存有限。

    另外還有「酒家特定營業證」、員警至酒家查訪的照片等檔案，記錄了過去社會的商業活動與警察的管理範疇，其中最引起民眾好奇的是一套七○年代的酒測器，館方人員解說，當時酒測需先吹一口氣入塑膠袋，再以真空抽取，以度針測量酒精濃度，測量方式相當罕見，但當時幾乎無酒測，至今保存如新，極具歷史價值。

    員林警察故事館展示台灣跨越近百年的警察文物，假日長吸引民眾參訪。（記者陳冠備攝）

    員林警察故事館展示台灣跨越近百年的警察文物，假日長吸引民眾參訪。（記者陳冠備攝）

    員林警察故事館藏「二二八報名冊」揭白色恐怖真相。（記者陳冠備攝）

    員林警察故事館藏「二二八報名冊」揭白色恐怖真相。（記者陳冠備攝）

    館內珍藏罕見的「空飄匪偽傳單」，讓不少4、5年級生重溫「抗匪」時光。（記者陳冠備攝）

    館內珍藏罕見的「空飄匪偽傳單」，讓不少4、5年級生重溫「抗匪」時光。（記者陳冠備攝）

    館內還展示日治時期警察配戴刀。（記者陳冠備攝）

    館內還展示日治時期警察配戴刀。（記者陳冠備攝）

    員林警察故事館解說員熱心為民眾導覽解說。（記者陳冠備攝）

    員林警察故事館解說員熱心為民眾導覽解說。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播