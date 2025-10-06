潮州納骨堂廣場著「新裝」光電棚創造祭祀、停車、排水三贏

潮州第三公墓的潮遠堂及潮思堂廣場，近期架設光電棚。（記者陳彥廷攝）

屏東縣潮州鎮第三公墓潮遠堂及潮思堂，公所為解決常年遇雨易淹問題，將原本堂前的廣場，裝設接近五百坪的地面型光電板，因最低處仍高達2．8公尺，完全不妨礙進出，甚至還能停車，近期秋祭就發揮功能就成為祭祀的鐵棚，是讓不少鄉親直說讚，鎮公所說，從祭祀使用、再到整地排水及綠電回饋，堪稱三贏。

潮州骨灰骸存放設施的潮遠堂及潮思堂皆在第三公墓，除線上掃墓便利鄉親外，每逢清明到場祭祖的人也相當多，但堂前的廣場因為地勢低窪，下雨就易積水，挾帶泥濘入內不僅公所是清不勝清，也有人認為恐有失祭祖的慎重，鄉公所也有長年在春秋兩祭搭棚供鄉親放置祭品卻因為鐵棚經費不斷增加的困擾，因此苦思辦法想要解決。

請繼續往下閱讀...

潮州鎮公所主秘王建元指出，光是春秋兩祭搭棚供民眾祭祖，每年就要至少30萬元的費用，且因範圍不夠大，有時人潮是滿出鐵棚外甚至被雨淋，若是艷陽天，下方又是非常炎熱，加上廣場積淹水問題，苦思之後，發現光電棚應是三贏作法，現在鐵棚現已接近落成，尚未發電，今年秋祭試用期讓不少鄉親是耳目一新，且發現下方沒有以往帆布鐵棚的悶熱，都相當認同。

鎮公所說，這片光電棚沒有鐵皮，是直接用光電板及鋼骨骨架搭設，在兼顧結構安全下，廠商每年約可回饋近200萬元給公所，若人潮不多時，亦可作為臨時停車使用，但最主要的還是得標商以工程專業解決當地排水問題，也因此項目成為評選時的最優廠商。

潮州第三公墓的潮遠堂及潮思堂廣場，近期架設光電棚。（記者陳彥廷攝）

潮州第三公墓的潮遠堂及潮思堂廣場，近期架設光電棚。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法