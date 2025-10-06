全台54種螢火蟲新北就有26種 農業局10/8推免費講座

台大昆蟲系榮譽教授楊平世為國內螢火蟲權威學者，曾發表多種新種，並於多處國家公園進行調查。（圖由農業局提供）

全台灣54種螢火蟲中，就有26種曾在新北出現。為提升市民對螢火蟲的認識，農業局將於10月8日舉辦「螢火蟲生態講座」，邀請台大昆蟲系榮譽教授楊平世與復育專家台南大學助理教授吳加雄授課，介紹新北螢火蟲種類、觀察與調查方法，以及復育案例。課程於上午10時至下午3時20分在新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室舉行，全程免費，限額80名，即日起開放線上報名。

農業局指出，近年賞螢行程風行，民眾熟知螢火蟲的發光是求偶訊號，但其實還有訊息交換、捕食擬態、警告天敵等功能，且不僅雄蟲會發光飛行，部分雌蟲也能發光。講座中將說明螢火蟲的多樣生態，以及觀察時應注意事項，例如走在既有路徑、避免踩踏植被、照明限於腳下並使用弱光，確保環境與螢火蟲安全。

農業局表示，希望透過講座提升大眾對生態的關注，鼓勵更多民眾參與觀察、記錄，成為公民科學家，累積新北螢火蟲的基礎資料，為後續研究與復育奠定基礎，讓螢火蟲持續在新北閃耀。

黃緣螢幼蟲。（圖由農業局提供）

新北市政府農業局輔導文山農場進行螢火蟲復育。（圖由農業局提供）

