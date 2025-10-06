身心障礙學員打掃板橋花市遭霸凌？ 攤商否認、公所允協助

新北市智障者家長協會承攬板橋花市的環境清潔工作，卻爆出攤商涉嫌霸凌身心障礙學員，板橋區公所允諾，會協助維護身障者的工作權益。（記者賴筱桐攝）

新北市智障者家長協會承攬板橋花市的環境清潔工作2年多，日前有學員控訴，遭1名徐姓女攤商辱罵、打屁股，但徐姓攤商否認有打罵行為，僅是好意口頭提醒學員工作內容，可能手不小心碰到學員身體引起誤會；板橋區公所表示，必要時將啟動調查，維護身心障礙學員工作權益。

新北市智障者家長協會總幹事林秀英指出，該協會與板橋區公所簽約，承攬板橋花市環境清潔工作，公所預算只給1.5名人力配置，目前協會採排班制，編制4名人員，以身心障礙學員為主力，依據情況搭配1名老師或全職人員，孩子們平日認真打掃，獲得的薪資報酬是其次，最重要的是讓身障學員有1處維持體能及實現自立生活的場域。

林秀英表示，某徐姓攤商歧視身心障礙學員沒有反抗能力，經常給予暴力對待，除了辱罵，日前竟動手打1名女性學員的屁股，她與徐姓攤商對質，對方承認有表現出打學員的動作，雙方對話過程皆錄影存證，事後徐姓攤商放話威脅，甚至找民意代表陳情，分明是「惡人先告狀」，她希望維護身障孩子的工作權與人身安全，不再遭受歧視和傷害。

學員「小玉」說，先前不小心拿了走道上的東西，就被攤商阿姨用力打屁股，她也抓狂一直哭；另1名學員「阿祥」說，該名攤商經常抱怨環境沒有打掃乾淨，每天都罵人。

徐姓攤商回應，協會假日沒有老師帶領，她擔心身心障礙學員掃不乾淨，好意口頭提醒工作內容，沒有罵他們；針對打人的指控，她只是手輕輕地「撥一下」，卻被誤會是打，她感到莫名其妙、很委屈，她心疼這群孩子工作辛苦，經常請他們喝飲料、吃東西。

板橋區公所經建課長黃明德表示，會再向協會了解情況，若身心障礙學員遭受言語或肢體暴力等不合理對待，現場有設置監視錄影系統，必要時將啟動調查，釐清兩造說法，是否涉及職場霸凌，依據使用場地契約，如果攤商違反規定，公所最重可和攤商解約。

新北市智障者家長協會承攬板橋花市的環境清潔工作，以身心障礙學員為主力。（記者賴筱桐攝）

