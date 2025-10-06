為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹縣雙十國慶升旗典禮 3000份皮皮獅野餐墊等你拿

    2025/10/06 10:24 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣雙十國慶暨升旗典禮活動，縣府準備了限量3000份的升旗紀念品「超人氣皮皮獅野餐墊」， 縣長楊文科邀請全家大小一起來參加升旗活動。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣雙十國慶暨升旗典禮活動，10月10日將在縣府前廣場舉辦，縣府準備了限量3000份的升旗紀念品「超人氣皮皮獅野餐墊」，同時規劃懷舊遊戲區發放限量禮品，還有2款皮皮獅歡慶國慶背板、以及水彈槍、國軍寶寶等，縣長楊文科邀請全家大小一起來參加升旗活動。

    社會處表示，10日上午7點20分開始，邀請華聖頓薩克斯風樂團、二重民族土風舞蹈班、新竹縣關西鎮舞蹈協會及新竹縣客家武術舞獅發展協會獅隊等4組團體演出，並由新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會擔任舉旗手，迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團4名成員、2名兒童擔任國歌、國旗歌領唱。

    限量的升旗紀念品，預計在上午6點30分起現場發放號碼牌，6點40分起讓民眾依號碼牌領取紀念品，限量3000份，每人限領1份，發完為止，工作人員將於領取後於手背蓋章。

    升旗活動也為重陽敬老月揭開序幕，特為65歲以上長者，設有懷舊遊戲區並提供限量禮品，同樣是在上午6點30分開始發放號碼牌，6點40分起長輩依號碼牌玩遊戲領禮品，限量1000份，每人限領1份，發完為止，領取後將於手背蓋章。

    另外，府前廣場兩側草皮也安排2款拍照背板，為可愛的皮皮獅歡慶國慶背板，歡迎民眾自由拍攝，留下美好的紀念。

