馬路有陷阱？台中機車騎士待轉設計誤觸就被賞罰單太可怕

台中馬路機車待轉區與斑馬線間幾乎緩衝空間，機車騎士待轉誤觸慘被檢舉開罰。（圖：蕭隆澤提供）

台中市多數大型路口仍需機車兩段式左轉，市議員蕭隆澤曝近日接獲不少騎士陳情，指台中不少路口的機車待轉區淪「陷阱」，待轉區緊鄰行人穿越線（斑馬線），讓騎士待轉誤觸斑馬線慘遭檢舉，台中大馬路根本引人入罪；台中市交通局長葉昭甫坦言，部分待轉區受限道路行穿線所在設計不佳，已配合行穿線退縮等人行安全設計一併改善。

蕭隆澤指出，一般機車族若騎行斑馬線就被視為違規須開罰，但台中市卻有不少路口設計如同「陷阱」，讓機車族避不開斑馬線下慘被檢舉開罰，他指出，因台中市多數道路仍須機車兩段式左轉，機車須到待轉區等待，但不少路口的機車待轉區卻緊鄰斑馬線，讓機車騎士要進入待轉區前，因沒有足夠迴轉空間下不得不壓騎到斑馬線，機車騎行斑馬線屬於民眾可檢舉範圍，屢有民眾反映明明只是配合交通規則待轉，卻因道路設計不佳，慘被檢舉荷包失血。

蕭隆澤指出，不少路段的待轉區跟斑馬線間根本沒有多餘空間讓機車能不壓線進入待轉區，這種設計根本「引人入罪」，促加速改善，不要只顧開罰單賺罰款，苦了機車族。

葉昭甫坦言，部份路口受限行穿線設計，與機車待轉區間緩衝區不足，會配合人行安全的行穿線退縮工程一併改善，目前已進行200多處路口行穿線退縮，讓行穿線遠離路口，保障行人過馬路安全，另能釋出更多空間與機車待轉區間形成緩衝改善。

