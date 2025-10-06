中秋連假第二天進出光復站「超人」有多少？台鐵︰近4.6萬人次

超人們今早持續進入光復車站集結。（記者王榮祥攝）

中秋連假第二天進出光復車站的超人有多少?台鐵統計指出，10/5進站23700人次、出站22263人次，總計45963人次。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致下游光復鄉出現災情，全國民眾自發性到光復鄉救災，化身鏟子超人、水電超人、義煮超人、物資超人，以及最近的清溝超人與沙包超人。

請繼續往下閱讀...

台鐵統計，上回教師節連假9月27至29日，光復車站各日進出分別約3.5萬人次、4.1萬人次、4.66萬人次。

中秋連假為10月4至6日，連假首日進出站約5.12萬人次，為10多天來最高紀錄，昨天10/5是第二天，光復站全日進站23700人次、出站22263人次，總計45963人次。

台鐵指出，火車是超人們進出災區最主要交通工具，台鐵為服務超人、全面擴大疏運量能，每天加開「超人」列車、安排列車增停「超人」車站（光復站），並開放新自強號站票等措施，同時簡化進站流程，在光復站改發乘車證明單，讓超人儘速上月台，下站再補票，加快上車效率。

光復車站中秋節一大早湧入大批超人。（記者王榮祥攝）

超人們穿越光復車站，往光復鄉需要幫忙的地方前進。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法