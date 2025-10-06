為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《豐味苗栗》進駐苗栗火車頭園區 文化與農產結合成亮點

    2025/10/06 09:50 記者張勳騰／苗栗報導
    《豐味苗栗》文創商品進駐苗栗火車頭園區 ，讓農產與鐵道文化結合。 （台灣農創興業提供）

    《豐味苗栗》文創商品進駐苗栗火車頭園區 ，讓農產與鐵道文化結合。 （台灣農創興業提供）

    苗栗縣政府推動農產結盟策略，首度將在地《豐味苗栗》農特產品進駐苗栗火車站旁的火車頭園區，成為園區首家結盟店，《豐味苗栗》結盟店即日起也祭出優惠服務，讓在地優質農產品與鐵道文化結合，邀請遊客走訪苗栗，留下滿滿的文化記憶與驚喜。

    苗縣府農業處長陳樹義指出，《豐味苗栗》結盟店集結休閒零食、特色飲品與多樣伴手禮，讓遊客「看得到也帶得走」苗栗的好滋味。不只能拍照打卡，並將代表在地的伴手禮帶回家，實現「景點 × 農產」雙享受。

    苗栗縣政府指出，這次把苗栗的農產及文創商品放進最熱門的景點，讓全國遊客來苗栗，不只看風景，更能帶走好味道，帶動地方的觀光、產業發展。

    《豐味苗栗》結盟店為回饋民眾，即日起推出首波滿額贈，凡購買至少 1 項《豐味苗栗》產品，且單筆消費滿 600 元，即可獲得限量「紅斑馬鐵道迴力車」乙台，數量有限，送完為止。館方近期也祭出第二波優惠，驚喜持續加碼。

    《豐味苗栗》文創商品進駐苗栗火車頭園區 ，讓農產與鐵道文化結合。 （台灣農創興業提供）

    《豐味苗栗》文創商品進駐苗栗火車頭園區 ，讓農產與鐵道文化結合。 （台灣農創興業提供）

