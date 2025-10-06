新北3場高齡寵物照護課程登場 線上開節目同步提供專業知識

專業獸醫師講解動物生理及照護需知。（動保處提供）

新北市登記犬貓數逾33萬隻，為提升飼主照護知識，動物保護防疫處自10至12月於板橋毛寶貝生命教育園區推出一系列免費「寵物照護課程」，每月一場於週日舉行，邀請獸醫師及動物行為諮詢師授課，內容涵蓋疾病預防、急救到日常照顧；另與新北市獸醫師公會合作開設線上節目「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」，每月隔週四晚間於臉書播出，提供更多元的學習管道。

動保處長楊淑方說明，課程設計多元，除為4至12歲學童規劃的「動保小小兵體驗營」及訓犬課程外，也針對一般飼主規劃主題講座，內容多元又實用，像是「新手飼主入門指南」、「夏日寵物急救及CPR」、「貓隻親訓」與「特殊寵物飼養知識與常見疾病」等課程。

楊淑方表示，今年下半年課程聚焦寵物高齡化所衍生的老年疾病問題，將於10月12日辦理「毛寶貝糖尿病居家照護」、11月16日「手術麻醉注意事項」、12月21日「正視毛寶貝健康檢查」，由專業獸醫師深入淺出解說，協助了解疾病成因與治療方式，並學習如何「及早發現、及早治療」，爭取最佳治療時機。課程資訊及報名可至動保處官網查詢（https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/ActivityList）。

此外，動保處與新北市獸醫師公會合作推出線上直播節目「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」，每月隔週四晚間9點於臉書粉絲專頁播出，提供更多元的學習管道。更多資訊可以關注動保處臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801?locale=zh_TW）。

楊淑方說，飼養寵物是對生命的承諾。市府除推廣認養代替購買，並提供「寵物白金卡」及「認養萬金禮」等福利，包括免費疫苗、免掛號費及認養老、殘、疾犬隻補助新北幣2000元等，期盼飼主與毛寶貝能長久相伴，共同打造友善動物城市。

