讚馬太鞍部落團結有效率 花蓮名廚：地方政府系統基本歸零

花蓮在地主廚曾璽文表示，馬太鞍部落（Fata'an）的年齡階層制度在此次災害中發揮很大的功效，甚至比地方組織系統還有效率。圖為花蓮縣長徐榛蔚災後11天首次現身災區部落開說明會。（資料照）

花蓮縣光復鄉日前受到馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創，外界質疑，花蓮縣府並未重視中央多次示警、未積極強制撤離民眾，導致重大傷亡。花蓮在地主廚曾璽文表示，馬太鞍部落（Fata'an）的年齡階層制度在此次災害中發揮很大的功效，甚至比地方組織系統還有效率。此外曾璽文也提到，以傅崐萁在全國累積的仇恨值，當整場災難塵埃落定時，他們夫妻倆一定會被修理得很慘。

曾璽文在臉書粉絲專頁「海洋主廚 愛爾文」發文指出，這次馬太鞍部落的年齡階層制度發揮很大的功效，比鄉長、村長、鄰長這麼綿密的組織系統來得有效率非常多。在災難來臨時，擁有民意基礎的組織系統這次在花蓮基本上是直接歸零，甚至鄉長在水災後還去跑攤，村長幾乎消失不見，鄰長要便當要不到被村民罵，事後還被其他公務人員排擠，部落真的是完全靠傳統的制度來渡過這次的災難。

請繼續往下閱讀...

曾璽文表示，這次花蓮縣政府反應真的慢半拍，大家在災區自己用眼睛看都很清楚，只能說將帥無能累死三軍，夫妻倆大概認為挺過罷免一切就既往不究了，但他相信，大家不會這麼快就遺忘，以傅崐萁在全國累積的仇恨值，在整場災難塵埃落定時，他們夫妻倆一定會被修理得很慘。

曾璽文也感謝從全國各地趕過來的「超人」們，這是至今在任何一個災難都不曾出現的景象，雖然在災難第一時間大家無法立刻伸出援手，但大家都盡最大的努力去幫助需要的人，這就是這個社會的韌性。

曾璽文認為，戰爭跟災難都是造成傷害，雖然面對的敵人不同，但本質上是差不多的，戰爭發生的當下絕對是陷入恐慌，形成短暫無政府狀態，如果這時候可以有一群人像馬太鞍部落一樣組織起來，立刻分工、執行工作，就能將傷害降到最低。

曾璽文提到，這次光復鄉災情有團結的馬太鞍部落、台灣社會有數萬團結的各種超人們，「中共最怕的事」已逐漸在大罷免後成形，雖然大罷免失敗但沒有輸，整件事情有系統性地在社會發酵，讓政客們不再像以前可以做在王位上用各種骯髒手段選舉，看這次花蓮縣長徐榛蔚跟馬太鞍部落開會的直播就知道，「我真的沒看過徐榛蔚這麼狼狽過，以上都不是我造成的，我只是陳述我看到的事情而已」。

曾璽文也提醒：「各位政治人物真的要好好省思，你們只是公僕，會換來會去的公僕，選上後要負責任照顧人民，而不是只顧自己的利益。在災難發生時，被看破手腳，無能的醜態百出，平常多囂張現在就有多落魄。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法