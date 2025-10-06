為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水紅樹林生態教育館重新開幕 打造環境教育與永續生活新亮點

    2025/10/06 09:47 記者江志雄／宜蘭報導
    位在新北市淡水區的紅樹林生態教育館重新開幕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    位在新北市淡水區的紅樹林生態教育館重新開幕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林業及自然保育署宜蘭分署轄管的新北市淡水區紅樹林生態教育館，現由荷西芬娜公司承租經營，重新開幕後延續生態教育推廣，並注入多元永續理念、地方創新元素，打造一處兼具教育性與生活美感的自然基地。

    林保署宜蘭分署今天（6日）發布新聞稿指出，紅樹林生態教育館昨天重新開幕後，新增輕食服務及文創展售專區，遊客可在館內享用天然手作美食，欣賞紅樹林自然保留區的靜謐美景，沉浸於自然與生活共融的環境。

    為秉持紅樹林生態教育館推動環境教育初衷，營運單位荷西芬娜公司導入食農教育和里山倡議，所有餐點使用天然食材、採手工製作，日後將與北台灣在地小農合作，推廣台灣本土農產。

    教育館內部設施也展現環保再利用精神，餐桌桌面以回收學校書桌重新拼裝製作，實踐國產材再利用與循環經濟理念，林保署宜蘭分署結合紅樹林在地特色，運用水筆仔為原料，開發洗碗慕斯、洗手慕斯、吸水杯墊等商品展售。

    紅樹林生態教育館緊鄰淡水紅樹林自然保留區，有展示與多媒體視聽空間，運用圖文、海報、燈箱，介紹紅樹林明星物種水筆仔、招潮蟹、彈塗魚、水鳥，也可近距離觀察紅樹林生態環境。

    紅樹林生態教育館展示區介紹紅樹林生態。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    紅樹林生態教育館展示區介紹紅樹林生態。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    紅樹林生態教育館緊鄰紅樹林自然保留區。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    紅樹林生態教育館緊鄰紅樹林自然保留區。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    紅樹林生態教育館新增輕食服務。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    紅樹林生態教育館新增輕食服務。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播