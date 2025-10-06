淡水紅樹林生態教育館重新開幕 打造環境教育與永續生活新亮點

位在新北市淡水區的紅樹林生態教育館重新開幕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署轄管的新北市淡水區紅樹林生態教育館，現由荷西芬娜公司承租經營，重新開幕後延續生態教育推廣，並注入多元永續理念、地方創新元素，打造一處兼具教育性與生活美感的自然基地。

林保署宜蘭分署今天（6日）發布新聞稿指出，紅樹林生態教育館昨天重新開幕後，新增輕食服務及文創展售專區，遊客可在館內享用天然手作美食，欣賞紅樹林自然保留區的靜謐美景，沉浸於自然與生活共融的環境。

為秉持紅樹林生態教育館推動環境教育初衷，營運單位荷西芬娜公司導入食農教育和里山倡議，所有餐點使用天然食材、採手工製作，日後將與北台灣在地小農合作，推廣台灣本土農產。

教育館內部設施也展現環保再利用精神，餐桌桌面以回收學校書桌重新拼裝製作，實踐國產材再利用與循環經濟理念，林保署宜蘭分署結合紅樹林在地特色，運用水筆仔為原料，開發洗碗慕斯、洗手慕斯、吸水杯墊等商品展售。

紅樹林生態教育館緊鄰淡水紅樹林自然保留區，有展示與多媒體視聽空間，運用圖文、海報、燈箱，介紹紅樹林明星物種水筆仔、招潮蟹、彈塗魚、水鳥，也可近距離觀察紅樹林生態環境。

紅樹林生態教育館展示區介紹紅樹林生態。（圖由林保署宜蘭分署提供）

紅樹林生態教育館緊鄰紅樹林自然保留區。（圖由林保署宜蘭分署提供）

紅樹林生態教育館新增輕食服務。（圖由林保署宜蘭分署提供）

