協助青年辦活動場地需求 教育部推22處共享空間

赴泰青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」的共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會。（教育部提供）

為支持青年參與地方實踐，教育部「青聚點地方創生人才培育計畫」，今年首度推出22處共享空間，分布於全國各地，作為青年行動與交流的「公共基地」，降低青年投入在地事務的門檻，解決青年「找不到合適場地」和「負擔不起租金」的現實問題，讓青年能專心規劃在地行動，不必再為場地煩惱，已累計超過223場次使用、辦理1303小時活動。

教育部青年發展署科長黃雅玉說明，象徵青聚點計畫已從「個人培育」逐步邁向「區域支持」，這些設施完善的空間，包含專業廚房、寬敞展演場地等，讓青年辦理如教案設計討論會、社區培力分享會，以及在地食材烹飪體驗等多元行動，展現青年參與地方事務的積極樣貌，而空間更成為青年實踐想法的重要推手，讓理想不再停留在構思階段。

曾赴泰國的青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會，現場烹製紅咖哩魚慕斯（Haw Mok），讓參與者透過味覺感受泰國飲食文化，還結合個人背包旅行經驗，分享泰國各大魚市場與傳統小吃的觀察，探討泰台兩地食魚文化的差異與連結。他說，有了廚房設備的支持，個人旅行體驗得以轉化為具體的交流活動，讓參與者可實際品嚐、感受不同文化的魅力。

此外，古坑華德福實驗高中的青少年將創作從紙頁帶入實體空間，在嘉義市「洪雅書房」二樓籌辦藝術展覽，展示繪畫、文字創作等多元作品，也在分享會中暢談創作理念與生活感悟，讓居民重新認識年輕世代的內心世界，促進不同世代間的真實交流，也使個人藝術表達成為地方對話的起點，為青少年開啟展現自我的新契機，讓創作成為連結世代、增進理解的橋樑。

