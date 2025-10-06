為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今天氣穩定炎熱入夜有望賞月 專家曝入秋首波鋒面報到時間

    2025/10/06 10:01 即時新聞／綜合報導
    今中秋節，受高壓壟罩影響，台灣各地天氣相對穩定。（資料照）

    今（6日）中秋節，受高壓壟罩影響，台灣各地天氣相對穩定，仍維持晴到多雲，不過午後，嘉義以南至屏東局部有短暫陣雨或雷雨機會；「哈隆」颱風，預估向西北西方向移動，逐漸往高壓弱點北轉移動，對台灣不影響。

    天氣風險分析師薛皓天指出，今白天期間大台北及西半部仍要注意有36度左右高溫，要做好防曬、防中暑，多補充水分。晚間對流雲系將逐漸消散，各地可恢復晴時多雲天氣，夜間在烤肉聚會時可觀賞中秋圓月。

    明（7日）起受大陸高壓前緣東北風環境影響，東北風增強，迎風面北部、東北部為多雲時晴天氣，在東北角、北海岸及宜蘭有短暫陣雨，大台北各地午後也有零星短暫雨機會，不過白天大台北、西半部仍有35度左右高溫機會；其餘地區維持晴到多雲天氣，午後局部短暫雨或雷雨，降雨大致落南投以南山區。新竹以北沿海地區風力較大，局部偶有7至8級陣風出現。

    後續至週六（11日）大環境維持東北風，新竹以北沿海地區持續注意偶較大陣風，迎風面東北部及東半部為多雲有短暫陣雨天氣，偶有陽光露臉，其餘地區白天維持晴到多雲天氣，午後東部及中南部山區局部短暫陣雨或雷雨，南部平地亦有短暫陣雨機會。

    週日至下週六（12-19日）大致維持太平洋高壓邊緣偏東風環境，仍屬於夏季的天氣型態，東半部迎風面為多雲時晴偶有零星短暫雨天氣，其餘地區為晴時多雲天氣，白天注意高溫及午後雷雨的發生。預估在下週日前後有機會迎來入秋第一波鋒面，屆時中北部及東部轉多雲時因有短暫雨天氣，其餘地區雲量增多，轉多雲時晴天氣，午後局部有短暫陣雨。屆時北部、東半部高溫可趨緩，預估可降至25至28度，感受涼爽，不過中南部白天仍有33度以上高溫機會。

    另外昨日生成的哈隆颱風，預估向西北西方向移動，於後天（08日）接近琉球群島東方海面，並逐漸往高壓弱點北轉移動，對台灣不影響，後續將往日本南到東南方海面移動，若本週末要前往日本或琉球的民眾要多注意天氣資訊跟航班動態。

