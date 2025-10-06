錯過再等62年！中秋節撞天赦日超罕見 命理師：開運超級機會

今天中秋節巧逢「天赦日」錯過要再等62年，今天是補運的好時機間。（圖由楊登嵙提供）

今天中秋節，剛好是「天赦日」，下一次天赦日遇上中秋節是2087年，本世紀僅有2次「中秋節」與「天赦日」重疊，分別出現在2025年與2087年，錯過這次就得再等62年，非常罕見了，命理師楊登嵙表示，中秋月圓的「天赦日」磁場特別強旺，「補財庫」效用也特佳，千萬別錯過。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，天赦日是祈求轉運的最好時機，適合向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶，祭拜最佳時間，是早上5點至下午3點，必須把握。

楊登嵙指出，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，春天為戊寅日、夏天是甲午日、秋天在戊申日，冬天是甲子日，天赦日每年只有5至7日，並不多見，要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂，要補運，就要好好把握這1天。

天赦日在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈驗，赦罪後便是補財庫、迎好運的好時機，祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

他提醒，天赦日最佳祭拜時間，是當天早上5點至下午3點，需準備的供品有清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表1年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰，最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

楊登嵙指出，今年中秋節巧逢「天赦日」，非常少見，中秋月圓的「天赦日」磁場特別強旺，「補財庫」效用也特佳，千萬別錯過。（記者蔡淑媛攝）

