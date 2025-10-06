為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙十節再開台北、金門雙向雙架次加班機 上午10點手刀搶票先

    2025/10/06 09:33 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府爭取到立榮航空雙十節再開台北、金門雙向雙架次加班機 。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府爭取到立榮航空雙十節再開台北、金門雙向雙架次加班機 。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府表示，經向交通部民航局爭取並獲立榮航空公司同意，加開雙十節期間10月9日、12日台北往返金門2架次班機，提供280個座位數，預定今天上午10點統一受理民眾訂位。

    縣府表示，為協助旅台鄉親於雙十節假期順利返鄉，在航空公司開放第1波訂位結束後，9月13日至9月17日進行鄉親未訂妥機位需求調查，9月30日以包機受理台北往返金門班機訂位，由於仍有鄉親反映訂不到機位，縣府以不到1個星期的時間，極力爭取到立榮航空公司加開班機。

    縣府指出，這次預定6日上午10點開放訂位的台北往返金門加班機，共計2架次，分別是10月9日晚間8點15分由台北飛金門、10點10分由金門飛台北，另外，收假最後1天10月12日晚上8點30分由台北飛金門、10點25分金門飛台北。

    縣府提醒，因加班機機位有限，鄉親務必做好「短時間內即可能售罄」的心理準備，縣府將視實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機。

    縣府表示，雙十節連假管制期間（10月9日至13日）的加班機機票，會加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」、「逾期作廢」，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾的權益。

    雙十節台北、金門加班機時刻表。（金門縣政府提供）

    雙十節台北、金門加班機時刻表。（金門縣政府提供）

