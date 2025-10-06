為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東卑南溪水覆蓋全數沖毀 東北季風期面臨風沙考驗

    2025/10/06 09:34 記者黃明堂／台東報導
    台東卑南溪的水覆蓋具防風沙功能，但屢遭大水沖毀，怪手多次進場修復。（記者黃明堂攝）

    台東卑南溪的水覆蓋具防風沙功能，但屢遭大水沖毀，怪手多次進場修復。（記者黃明堂攝）

    上個月下旬樺加沙颱風外圍環流為台東縣帶來連日大豪雨，卑南溪暴漲溪水將修復中的防風沙的水覆蓋工程再度全部沖毀，因進入東北季風季節，市區再面臨風沙侵襲考驗，縣府已調度多部重機具進場搶修，將以30個工作日全面恢復。

    縣政府表示，卑南溪河床面積廣大，受颱風豪雨與地勢條件影響，水覆蓋區域常因水位驟漲而受損，縣府與第八河川分署不因水覆蓋多次遭沖毀而退縮，反而更積極推動階段性修復策略，依水位與天候狀況彈性調整工序，持續以最快效率完成修復工作。面對天然災害與嚴峻挑戰，縣府團隊秉持高度責任感與行動力，致力守護縣民的空氣品質與健康生活。

    環保局進一步說明，8月楊柳颱風沖毀的水覆蓋，原已修復6成以上區域，但樺加沙颱風豪雨導致設施再度沖毀，第一時間即派員勘查，並迅速規劃優先修復區域，隨後投入重機具進場施作。雖河床地勢複雜、水源引導困難、覆蓋區域破碎，修復團隊仍調度資源，向30個工作日全面恢復的目標邁進，期望有效降低揚塵發生程度。

    環保局提醒，目前已進入東北季風季節，修復期間，裸露地區揚塵風險升高，請民眾提高警覺，強風時避免長時間於戶外活動，必要外出請佩戴口罩，家中可關閉門窗，減少揚塵入室。

