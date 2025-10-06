大甲貞節牌坊毀損文資處及區公所互推?只能又向中央爭經費

大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、石柱烏漆麻黑，甚至水泥柱子也裂掉，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟；大甲區長顏金源表示，區公所於去年召開說明會聆聽地方意見，修復的設計規劃費用約需60萬元，區公所已於今年3月向文化部文化資產局申請補助，目前經費尚未下來，強調古蹟修復並不是那麼容易，區公所正依規定爭取補助辦理中。

台中市大甲區市定古蹟「林氏貞孝坊」興建於1848年，大甲區公所為永續保存文化資產，去年8月舉行「林氏貞孝坊修復及再利用計畫」階段性成果說明會，邀集專家學者與在地民眾交流並蒐集意見，希望在不損傷原石材材質，朝「原貌修復」方向進行。

根據記載，「林氏貞孝坊」為清朝表彰婦女氣節的建築，貞節媽林春娘在7歲時入大甲余家為童養媳，12歲未婚夫身亡，爾後仍奉養婆婆且未改嫁，清朝道光13年（1833年）獲頒賜旌額，道光28年（1848年）於大甲城南門外建成牌坊迄今。

大甲區長顏金源表示，「林氏貞孝坊」因年久失修出現水泥剝落等情形，目前已用柵欄圍起來，初估重建的設計規劃費用約需60萬元，區公所也分別向台中市文化資產處及文化部文資局申請經費補助，但經費尚未下來，因古蹟修復有一定程序，區公所只能一步一步來。

但對此，台中市文資處長李智富表示，「林氏貞孝坊」的管理機關是大甲區公所，所以修復的工作是由管理機關負責。

