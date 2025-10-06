為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲貞節牌坊毀損文資處及區公所互推?只能又向中央爭經費

    2025/10/06 09:39 記者歐素美／台中報導
    大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、石柱烏漆麻黑，甚至水泥柱子也裂掉，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟；大甲區長顏金源表示，區公所於去年召開說明會聆聽地方意見，修復的設計規劃費用約需60萬元，區公所已於今年3月向文化部文化資產局申請補助，目前經費尚未下來，強調古蹟修復並不是那麼容易，區公所正依規定爭取補助辦理中。

    台中市大甲區市定古蹟「林氏貞孝坊」興建於1848年，大甲區公所為永續保存文化資產，去年8月舉行「林氏貞孝坊修復及再利用計畫」階段性成果說明會，邀集專家學者與在地民眾交流並蒐集意見，希望在不損傷原石材材質，朝「原貌修復」方向進行。

    根據記載，「林氏貞孝坊」為清朝表彰婦女氣節的建築，貞節媽林春娘在7歲時入大甲余家為童養媳，12歲未婚夫身亡，爾後仍奉養婆婆且未改嫁，清朝道光13年（1833年）獲頒賜旌額，道光28年（1848年）於大甲城南門外建成牌坊迄今。

    大甲區長顏金源表示，「林氏貞孝坊」因年久失修出現水泥剝落等情形，目前已用柵欄圍起來，初估重建的設計規劃費用約需60萬元，區公所也分別向台中市文化資產處及文化部文資局申請經費補助，但經費尚未下來，因古蹟修復有一定程序，區公所只能一步一步來。

    但對此，台中市文資處長李智富表示，「林氏貞孝坊」的管理機關是大甲區公所，所以修復的工作是由管理機關負責。

    大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、烏漆麻黑。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、烏漆麻黑。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播