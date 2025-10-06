草屯商工午餐升級星級饗宴 台日韓泰式車拚

草屯商工午餐推「韓式創意」泡菜柚香年糕。（圖由教育部提供）

營養午餐也可以有創意！全國高級中等學校午餐有不同型態，國立草屯商工推出創新「校園午餐升級星級饗宴」計畫，學校營養師以星級餐廳菜單與國宴主廚創意料理為靈感，推出台式、日式、韓式、泰式等美食車拚，並藉此培養學生介紹飲食文化的能力。

教育部國教署組長詹雅惠說明，高中生不僅需要均衡營養來支持學習與成長，更需要培養正確的飲食習慣，高中職午餐供應型態多元，包括學校廚房自辦午餐、外訂團膳桶（盒）餐以及熱食部等，不同地區學校會依實際需求供應午餐，並同時推動主題性飲食教育活動，培養學生閱讀成分標籤與理解營養基準的能力，幫助他們建立正確飲食觀念。

草屯商工營養師曾瑜妏表示，午餐每週會精選一道星級料理，如台式風味「三杯魷魚圈」、日式經典「黃金蒲燒魚」、泰式香辣「綠咖哩雞翅」、以及韓式創意「泡菜柚香年糕」等，讓學生品味各國美食特色，學生亦化身為「校園小主播」，於午餐時間直播分享當日主菜的營養價值、烹調方法及食材選購小技巧，讓師生在輕鬆氛圍中學習營養知識，並使健康飲食理念深植校園日常。

草屯商工商業經營科學生分享，每天最期待的就是看看今天午餐有什麼驚喜，還會把營養師的講解帶回家跟家人分享。也有學生因此克服了原本的偏食習慣。

草屯商工校長張正彥表示，午餐不只是簡單的用餐，而是結合課程的生活教育，學生在餐桌上學到的不只是營養知識，還包括尊重食材、珍惜食物的態度。

