中秋逢天赦日罕見吉日旺爆 錯過再等62年

今年中秋節不只賞月，中秋逢天赦日罕見吉日旺爆。

今天是中秋節又逢1年僅有5到7日的天赦日，命理專家楊登嵙指出，「中秋節逢天赦日」的特殊組合，是補財庫、迎好運的最佳時機，在天赦日祭拜完玉皇大帝後，再進行補財庫、求好運的儀式，將能好運擋不住，這種超強組合的特殊好日在本世紀僅會出現2次，下次再遇罕見吉日，就得再等上62年。

楊登嵙說，天赦日每年只有5至7日，今年10月6日「天赦日」剛好是農曆8月15日「中秋節」，下一次出現是在2087年（民國176年），本世紀僅有2次「中秋節」與「天赦日」重疊，分別出現在2025年與2087年，錯過今年，下次中秋與天赦重疊的特殊組合就要再等62年。

楊登嵙指出，天赦日是古代曆法所訂定的特殊吉日，是上天開恩，可以寬緩刑獄、洗雪冤枉、施予恩惠的好日子，許多信眾會特別利用天赦日，在住家門口或前往廟宇祈求、懺悔赦罪，尤其包括查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解，天赦日尤其靈驗。

他說，完成赦罪後，接著便是補財庫、迎好運的最佳時機，在天赦日祭拜完玉皇大帝後，再進行補財庫、求好運的儀式，將能達到事半功倍的效果，好運自然擋不住。

楊登嵙建議，天赦日祭拜的最佳時間是今天早上5點至下午3點，供品可備清茶三杯、水果、素食餅乾、米糕、乞龜或帶殼桂圓12顆（象徵一年十二個月破繭而出、開運）、九轉壽生蓮花，金紙：天公金、福金、壽金、刈金、補運錢及手寫懺悔文。

祭拜步驟向玉皇大帝口頭稟告自己的名字、年齡、生日、地址等詳細資訊，將手寫懺悔文唸出來，誠懇懇求玉帝開恩赦罪，給予重新開始的機會，並盡可能降低罪罰，最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化。

