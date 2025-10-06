中秋節逢天赦日及土地公生日 屏東慈鳳宮辦音樂會兼賞月

中秋節逢土地公生日，信徒紛紛前往祝壽（王世賢提供）

中秋節慶團圓也是土地公的生日，今年恰逢「天赦日」，各地土地公廟都盛大舉辦祝壽活動，屏東市慈鳳宮今天（6日）晚上7點起在永福路舉辦音樂會，並提供300個蛋黃酥，邀請民眾一來賞月品嚐月餅。

屏東玉皇宮總幹事陳仁和表示，今年的中秋節恰逢「天赦日」，是玉皇上帝「赦免罪過、祈福」的吉日，本世紀僅有兩次中秋節與，「天赦日」重疊，分別出現在2025年、2087年，錯過這天就得再等62年，這一天代表「懺悔赦罪、祈福」、「祈求圓滿」，為罕見的「雙吉日 」。

中秋節也是土地公生日，各地土地公廟都盛大舉辦祝壽活動，屏東市崙仔尾慈和宮昨晚舉辦福德正神平安宴，席開50桌，與信眾及地方鄉親齊聚同歡。

今晚屏東慈鳳宮則將在永福路舉辦「花好月圓音樂會」，由屏北社區大學烏克麗麗班等表演，陪大家一起賞月，並提供300顆蛋黃酥免費享用。

縣長周春米前往屏東市屏東市崙仔尾慈和宮拜拜（王世賢提供）

屏東慈鳳宮今晚舉辦音會與大家一起賞月（記者葉永騫翻攝）

