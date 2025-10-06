為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖女兒楊子瑤中秋返鄉 分享邁向永續旅遊・友善農漁村社區

    2025/10/06 09:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫，以公民咖啡方式分享專業講座。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫，以公民咖啡方式分享專業講座。（澎湖縣政府農漁局提供）

    近年來國內掀起友善社區及永續微旅行潮，「澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫」中秋連假特別邀請到專攻客製化遊程的鈦美旅行社-楊子瑤小姐，向澎湖觀光業界說明推動永續旅遊的重要性，以及各國如何以永續旅遊為目標推動在地觀光產業。

    身為澎湖旅外子弟的子瑤，覺得自己的家鄉是一個極具濃厚人情味又有豐富人文生態、適合發展小眾及之社區輕旅行的觀光小島。澎湖是一個在空氣中帶著鹹香甘甜又具有濃郁海味的觀光縣市，這幾年在農漁局持續不斷輔導社區產業發展和農村再生工作，讓澎湖很多農再社區獨特的人文風情和產業文化，逐步展露光芒。

    「澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫」是今年度澎湖縣政府農漁局重點執行項目，透過產業輔導共創平台的「產業開發與品牌優化系列課程」，將每一項對澎湖社區發展和創新成長的元素，以講座課程的方式讓全民共同參與，讓更多人了解澎湖社區產業發展的重要性，並願意一同參與社區事務。

    今年產業開發與品牌優化系列課程，以「公民咖啡館」方式辦理不同主題的講座活動，包含有「永續品牌&包裝設計」、「包裝與行銷設計--產品開發與品牌優化」、「青年發想・社區生機-鼎灣藥草園創生」、「企劃四頁草-別再讓創意亂飛」、以及「邁向永續旅遊・友善農漁村社區」，一共5場課程，分別邀請專業人士抵澎，和社區伙伴及旅遊業相關工作的業者朋友進行經驗分享，透過公民咖啡館形式，讓講師與學員彼此相互切磋交流。

    邁向永續旅遊・友善農漁村社區，邀請澎湖女兒楊子瑤返鄉演講。（澎湖縣政府農漁局提供）

    邁向永續旅遊・友善農漁村社區，邀請澎湖女兒楊子瑤返鄉演講。（澎湖縣政府農漁局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播