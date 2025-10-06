澎湖女兒楊子瑤中秋返鄉 分享邁向永續旅遊・友善農漁村社區

澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫，以公民咖啡方式分享專業講座。（澎湖縣政府農漁局提供）

近年來國內掀起友善社區及永續微旅行潮，「澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫」中秋連假特別邀請到專攻客製化遊程的鈦美旅行社-楊子瑤小姐，向澎湖觀光業界說明推動永續旅遊的重要性，以及各國如何以永續旅遊為目標推動在地觀光產業。

身為澎湖旅外子弟的子瑤，覺得自己的家鄉是一個極具濃厚人情味又有豐富人文生態、適合發展小眾及之社區輕旅行的觀光小島。澎湖是一個在空氣中帶著鹹香甘甜又具有濃郁海味的觀光縣市，這幾年在農漁局持續不斷輔導社區產業發展和農村再生工作，讓澎湖很多農再社區獨特的人文風情和產業文化，逐步展露光芒。

「澎湖農漁村產業輔導共創平台推廣計畫」是今年度澎湖縣政府農漁局重點執行項目，透過產業輔導共創平台的「產業開發與品牌優化系列課程」，將每一項對澎湖社區發展和創新成長的元素，以講座課程的方式讓全民共同參與，讓更多人了解澎湖社區產業發展的重要性，並願意一同參與社區事務。

今年產業開發與品牌優化系列課程，以「公民咖啡館」方式辦理不同主題的講座活動，包含有「永續品牌&包裝設計」、「包裝與行銷設計--產品開發與品牌優化」、「青年發想・社區生機-鼎灣藥草園創生」、「企劃四頁草-別再讓創意亂飛」、以及「邁向永續旅遊・友善農漁村社區」，一共5場課程，分別邀請專業人士抵澎，和社區伙伴及旅遊業相關工作的業者朋友進行經驗分享，透過公民咖啡館形式，讓講師與學員彼此相互切磋交流。

邁向永續旅遊・友善農漁村社區，邀請澎湖女兒楊子瑤返鄉演講。（澎湖縣政府農漁局提供）

