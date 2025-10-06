為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中投雙城10月旅遊好康方案 將金幣、iPhone17帶回家

    2025/10/06 09:28 記者張協昇／南投報導
    南投縣首辦國慶焰火，在10月與台中市合作，推出「雙城大玩家．集點抽好禮」活動。（南投縣政府提供）

    南投縣首辦國慶焰火，在10月與台中市合作，推出「雙城大玩家．集點抽好禮」活動。（南投縣政府提供）

    今年10月有中秋、國慶日等連假，適逢南投舉辦茶業博覽會及國慶焰火活動，台中也舉辦國慶晚會，南投縣政府推出「雙城大玩家．集點抽好禮」、「南投住宿加碼抽黃金」及「你買100我送100茶博購物金」三大旅遊好康方案，民眾只要在台中、南投兩縣市消費滿500元即可集點換好禮，並有機會將國慶紀念黃金金幣、iPhone17等獎品帶回家。

    縣府指出，南投目前除舉辦「南投旅遊好康月」活動，即日起至11月15日止，於縣內合法店家單筆消費滿500元，登錄發票即可抽獎，最大獎是市價240萬元的特斯拉電動汽車外，也於10月另推出三大旅遊好康方案，其中雙城大玩家集點活動，民眾只要在台中、南投兩縣市消費滿500元，即可至南投茶博會、台中國慶晚會、南投國慶焰火活動服務台現場索取集點貼紙，集滿1點與2點，可分別兌換茶博紀念杯組與活動紀念限定禮，集滿3點可兌換摸彩券1張，有機會抽中iPhone17、Sony相機、活動紀念黃金金幣等好禮。

    至於「南投住宿加碼抽黃金」活動，凡於10月1日至31日期間入住南投縣合法旅宿，憑訂房證明即可獲得摸彩券，將於10月12日於茶博會場抽出5名金幣幸運得主。

    最後一項「你買100我送100茶博購物金」活動，則是於10月4日至12日南投茶博會期間，在南投縣內消費滿100元，憑當日發票即可至茶博會的服務台兌換等值100元茶博購物金。

    南投世界茶業博覽會目前正在中興新村舉行，民眾只要在南投縣消費滿100元，即可兌換100元茶博購物金。（南投縣政府提供）

    南投世界茶業博覽會目前正在中興新村舉行，民眾只要在南投縣消費滿100元，即可兌換100元茶博購物金。（南投縣政府提供）

    南投縣政府推出「雙城大玩家．集點抽好禮」活動，集滿1點可兌換茶博紀念杯。（記者張協昇攝）

    南投縣政府推出「雙城大玩家．集點抽好禮」活動，集滿1點可兌換茶博紀念杯。（記者張協昇攝）

