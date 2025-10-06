收假了！國5昨夜塞到今晨1點 今國道疏導措施一次看

中秋連假收假日，高公局整理國道實施疏導措施及壅塞時段。（高公局提供）

今天（6日）是中秋節連續假期收假日，高速公路局表示，昨天國道5號北向車潮至今天凌晨1時逐漸紓解，今天的北返車潮上午9時開始湧現，預估宜蘭—坪林路段將塞到晚間10時。

今天國道以收假返家車流為主，高公局預估，全日國道交通量113百萬車公里；截至上午7時，交通量達9.7百萬車公里。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭—坪林路段。西部國道北向用路人，建議中部地區於中午12時前出發。

今天疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，高公局統計，昨天全日交通量105.4百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里之1.1倍；國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里之1.2倍。昨天路況，國5北向宜蘭至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解，其餘路段於晚間6時後大致順暢。

