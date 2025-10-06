國慶光雕點燈儀式 10/7凱道、重慶南路晚間起交管

國慶光雕展演交通管制時程。（記者劉慶侯翻攝）

114年國慶光雕展演活動點燈儀式，自7日18時起至22時止，將於總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段舉行，北市警中正一分局為屆時將進行交通疏導管制措施。

北市警交遹大表示，相關車輛管制時段及範圍為：

請繼續往下閱讀...

一、第一階段：（場地布置及復原）

114年9月26日（週五）0時起至10月11日（週六）6時止管制如下：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

（二）懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道（均不含）】管制北往南。

二、第二階段：（活動階段）

114年10月7日（週二）18時至20時擴大管制如下：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至公園路（均不含）】東、西雙向。

（二）懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

三、第三階段：

114年10月7日（週二）18時10分起至19時30分止，彈性擴大管制如下：（視狀況提前或延後）

（一）重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

（二）重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

因應活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由 北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾可上網查詢公車改道路線、電洽北市公共運輸處02-27274168或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

