布袋候鳥季到來鳥會辦小旅行 邀民眾當志工守護濕地

在布袋鹽田濕地覓食的水鳥。（高雄市野鳥學會提供）

嘉義縣布袋鹽田濕地是我國重要候鳥棲息地，每年9月至隔年4月是候鳥齊聚季節，目前布袋鹽田約有160隻滯夏黑面琵鷺棲息，候鳥季時更預估有3至4萬隻水鳥聚集，認養布袋鹽田土地的高雄市野鳥學會表示，將於國慶連假10月11日舉辦「賞鳥好采頭」小旅行，帶領民眾觀察水鳥，更認識在地菜脯產業，鳥會也招募民眾擔任志工，攜手守護候鳥樂園。

高雄鳥會表示，鳥會長期認養財政部國有財產署所屬的面積達343公頃的布袋鹽田土地，鹽田濕地是台灣西南沿海最重要的野鳥棲息地之一，同時也是黑面琵鷺來台滯夏與度冬的重要棲地，要守護土地，布袋鹽田團隊與嘉義縣政府農業處、林業及自然保育署嘉義分署在候鳥季節舉辦系列活動，讓民眾認識候鳥，也需要社會大眾的關心與支持。

高雄鳥會表示，林業及自然保育署嘉義分署補助經費，將於11月1日、2日舉辦「布袋鹽田志工招募課程」，為想認識鹽田濕地保育的民眾設計，有因應氣候變遷下的人鳥方舟行動、布袋鹽田鳥類與濕地改善現況、嘉濱地區400年漁鹽文化與土地利用等課程與實地體驗，參加者將學習如何與鳥類、濕地共生，完成培訓後成為正式志工，意者可上報名網站報名網站報名。

10月11日布袋小旅行「賞鳥好采頭」由縣府農業處經費補助，行程從布袋濕地生態園區出發，由專業導覽帶領觀察水鳥，並走進在地食品工廠體驗傳統菜脯DIY，認識了解布袋特有的菜脯產業，可上報名網站報名。

滯夏的黑面琵鷺亞成鳥和幼鳥。（高雄市野鳥學會提供）

高雄鳥會招募志工。（高雄市野鳥學會提供）

