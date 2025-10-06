夜遊走讀、兒童歌仔戲 重現白河文化記憶

穿越府城三百年，白河外角社區將於雙十連假在三官寶殿推出夜遊走讀、兒童歌仔戲等活動。（外角社區提供）

穿越府城三百年，白河外角社區將於雙十連假推出夜遊走讀、兒童歌仔戲等活動，穿越古今，引領民眾重拾白河文化記憶，搭建一座高達5公尺的巨型城牆，結合燈光秀營造震撼視覺效果，將成活動最大亮點。

2025年府城城垣建城300年，白河外角社區參加南市文化局「城垣文化」補助徵選，以《祖父是清代巡夜官》獲肯定，10月11日至12日下午4時至晚間9時，在白河外角三官寶殿廟埕廣場舉辦「城即是文化」系列活動。

外角社區理事長張宛樺表示，外角社區因人口外移嚴重，居民習慣日間活動，透過夜遊走讀與兒童歌仔戲，將讓孩子以新角度認識家鄉文化，實踐「生活即是城、城即是文化」的核心精神。

現場搭建巨型城牆，夜幕低垂時將化身為光影交錯的「時空隧道」，「漾澄製作-筵齋文史工作室」打造的《城內300年》白河在地兒童歌仔戲，將以孩童純真的視角重新演繹府城故事，並透過互動橋段邀請大小觀眾共同參與。也將帶領民眾夜遊走讀，結合故事與燈火揭開白河的文化肌理；另將清代夜巡與現代巡守隊比較，讓孩子們透過角色扮演深化對「守護」的理解，串連傳統與當代。

三官寶殿主委陳文進指出，廟口不僅是信仰中心，更是民眾共享藝文的文化場域，活動正好呼應廟宇守護地方文化的使命。

兩日市集活動有在地「福仁堂青頭獅」特別招集在地居民練習並以威武火焰紋青獅開場，象徵驅邪避凶、守護平安；「赤山表演藝術坊」則帶來曾遠赴義大利巡演的舞作《十二婆姐》，展現台灣民俗信仰的藝術能量。第二天「鳳鳴齋國樂團」、街頭藝人「水管阿民」等演出。

白河外角社區將於雙十連假推出廟口走讀等活動，里長盛偉崇（左）、社區理事長張宛樺（中）邀請踴躍參與。（外角社區提供）

白河外角社區推出兒童歌仔戲等活動，搭建高達5公尺的巨型城牆，結合燈光秀營造震撼視覺效果，將成活動最大亮點。（外角社區提供）

