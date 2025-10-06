台東池上辦池光稻影生活節 不忘為光復災民祝禱

池上鄉公所辦池上稻影生活節，歌手王榆鈞（右）及萬安以「張三的歌」為光復災民祈福。（記者黃明堂翻攝）

台東縣池上鄉公所於中秋連假在大坡池舉辦「池光稻影生活節」壓軸活動，結合音樂、觀光與體育，打造兼具文化與運動的秋季盛會。歌手王榆鈞及萬安在尾聲以「張三的歌」為近日花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖溢流災情的居民祈福祝禱及鼓勵，期盼災區早日復原。

今年活動自 8 月開幕以來，透過4場音樂會與地方市集，成功帶動池上觀光人潮，成為當地秋季文化指標。10 月 3 日「歌詠土地」主題音樂會由池上創作歌手小潘、排灣族金曲音樂人巴賴與嵐馨樂團演出。3組音樂人分別以自創曲與多元原民樂風呈現池上風土與土地情感，其中巴賴演唱「光明的道路」傳達勇往直前的勇氣與對土地的感謝，嵐馨樂團以幽默風趣的風格帶動現場氣氛，獲得觀眾熱烈回應。

10 月 4 日登場的「詩歌流轉」壓軸場則邀集楊逸文、達卡鬧與王榆鈞攜手特別嘉賓萬芳演出。楊逸文以台語創作詩意開場，達卡鬧以多語言經典歌曲帶動全場合唱；王榆鈞則以空靈歌聲詮釋多首代表作，並邀請特別來賓萬芳演唱經典曲目「月亮代表我的心」與「新不了情」，引發全場安可。兩人最後以〈張三的歌〉為近日花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖溢流災情的居民祈福祝禱及鼓勵，期盼災區早日復原。同日晚間舉辦的第二屆「池上星夜慢城路跑」報名人數達 1600 人，完賽者獲頒池上米與夜光獎牌。

池上鄉公所表示，池光稻影生活節與星夜慢城路跑，凝聚社區力量，從旅宿業者、商家到在地團體皆踴躍參與，共同展現池上熱情與人情味，讓「慢城」精神再次被看見。

