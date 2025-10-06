為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    秋意濃 后里環保公園落羽松、黃波斯菊金黃炸裂

    2025/10/06 08:51 記者蘇孟娟／台中報導
    后里環保公園黃波斯菊炸裂金黃花海。（圖：市府提供）

    秋意逐漸濃厚，台中市后里環保公園種植大片黃波斯菊花海盛放，金黃花海在陽光下燦爛如黃金地毯，園區內的落羽松林，也由綠轉黃再轉橘紅，秋日景致浪漫多樣，吸引不少遊客前往打卡感受初秋之美。

    建設局長陳大田指出，后里環保公園位於后里區堤防路北側，佔地達17公頃，園內設有林蔭步道、廣闊草坡、寵物專區與完善的休閒設施，是假日散步、野餐、放風箏與親子同遊的好去處，園區內也種植大片黃波斯菊，花期集中於10月上旬至中旬，近來隨秋意漸濃，也盛開出滿園金黃燦爛景象，園內落羽松林也跟著季節，由綠轉黃再轉橘紅，雙重秋色近來吸引民眾前往拍照更網路上分享實景照與心得，園區內金黃花海炸裂景象口耳相傳，吸引遊客爭相前往朝聖。

    建設局指出，后里環保公園多年來持續進行綠美化與設施優化，今年更添新亮點「孩籽世界共融遊戲場」即將啟用，邀請市民利用中秋連假及雙十假期，在10月黃金賞景期前來徜徉花海、漫步林間，親眼感受這片「全爆開」的秋色奇景，另提醒，波斯菊花期與落羽松轉色受氣候影響，最佳觀賞期預估至10月中旬，請市民把握良機賞秋景。

    后里環保公園園區內的落羽松林，也由綠轉黃再轉橘紅。（圖：市府提供）

