營養師設計+電腦選ㄟ 虎尾農會開啟花生新商機

虎尾農會花生新品「元氣の果」選用高油酸的花生品種，結合各種堅果，並經營養師計算過熱量。（記者黃淑莉攝）

推廣在地優質花生，雲林縣虎尾農會繼研發花生醬、花生冰淇淋、花生油等多元花生加工產品，還建立自有品牌「虎霸王」調味花生等系列產品，再推出全新的產品「元氣の果」，使用專利高油酸的花生品種，結合核桃、腰果、南瓜子、杏仁果及枸杞等堅果，由營養師計算分量1天1包，吃得健康又沒負擔。

雲林縣全年花生種植面積約1萬2000多公頃，高居全國之冠，虎尾是雲林重要產地之一，虎尾農會總幹事蔡武吉指出，面對極端氣候、勞動力不足、年齡老化等挑戰，成本越來越高，農會是農民的後盾，透過農產加工品的研發，能提高農產品的價值、增加農民收益。

請繼續往下閱讀...

蔡武吉說，農會長期推動200公頃產銷履歷花生契作區，並建置了脫殼廠、冷鏈中心、分級包裝與加工廠等一貫化設施，工廠也通過ISO與HACCP雙重國際認證，確保每一顆花生都新鮮、安全又高品質。

蔡武吉表示，堅果對人體許多好處，但又不能吃過量，這次研發的新品把虎尾履歷的花生與多樣堅果結合，邀請營養師以五行健康養生概念設計1天1包份量，且攜帶方便，兼具補腦、抗氧化、均衡營養」效果，吃了不僅精神飽滿，更能維持長久健康。

蔡武吉強調，一群人走更遠，多年來，虎尾鎮農會與各地單位合作，包括元長農會、北港農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等，透過產業策略聯盟方式，共同推動花生加工技術升級與產品多樣化，從傳統花生糖、花生糕點、米香、爆米花，到創新的花生飲與冰品系列，展現地方農產的多元魅力與產業活力，提升競爭力。

虎尾農會花生新品「元氣の果」選用高油酸的花生品種，結合各種堅果，並經營養師計算過熱量。（記者黃淑莉攝）

虎尾農會與北港、元長、莿桐等單位策略聯盟推動花生加工品。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法